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Saint-Paul : les inscriptions sont ouvertes pour le trail urbain de L'Écocité

  • Publié le 22 mai 2026 à 12:41
  • Actualisé le 22 mai 2026 à 12:48
Territoire de l'ouest : le trail urbain de l'Ecocité fait son grand retour sur 25 km

Le Trail Urbain de L'Écocité revient le dimanche 21 juin 2026 pour une 4ème édition. "Que vous soyez sportif, en équipe ou en famille, venez profiter d’un parcours unique à travers trois villes, à la découverte des projets de la ville durable. Chacun trouvera son défi !", assure la ville, dont nous publions le post (Photo d'archive www.imazpress.com)

- Course solo de 25 km
- Relais mixte par équipe de 5
- Randonnée ludique
- Ti Course Marmay pour les enfants
- Inscriptions dès 5€
-  Navettes prévues

A la clé : souvenirs, cadeaux et bonne humeur garantie ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Inscrivez-vous ici.
 

Trail ; Saint-Paul

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