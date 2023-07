Saint-Paul : les séniors acteurs d’un spectacle autour du maloya

Léspas culturel Leconte-de-Lisle a accueilli ce mercredi 5 juillet 2023 la restitution du projet Somin maloya gramoun. Un rendez-vous initié par cette structure en collaboration avec Saint-Paul. L’objectif : mettre en lumière "ces zarboutan à travers le maloya et la musique". Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Paul)

Nos plus anciens des clubs de troisième âge du Bassin de vie de La Saline (Girimbelles, Bons amis de La Saline, Célimène et Capucines) se produisent à ce beau spectacle de musique et de théâtre. Un autre zarboutan, Frédéric Joron, assure la deuxième partie.

Un événement également placé sous le signe de l’émotion car les gramoun rendent aussi hommage à Victoria Diorfla, une de leur amie malheureusement disparue. Toutes et tous saluent sa mémoire en interprétant une chanson écrite et composée par sa famille.

Ce membre du club Célimène représentait une figure du quartier de Barrage, reconnue pour sa joie de vivre, ses conseils et sa faculté à transmettre des valeurs, y compris aux plus jeunes.

Pour rappel, ce projet "Somin maloya gramoun" a été lancé dans les équipements de proximité depuis l’année dernière grâce à l’impulsion des clubs de troisième âge, Bois de lait de l’Étang et Vive la joie du Guillaume.

Cette année, les adhérents des quatre clubs de La Saline ont travaillé sur un projet commun à la Maison pour tous afin de pouvoir donner naissance à ce spectacle.

C’est donc un honneur pour eux de présenter tout ce travail à Léspas, accompagnés de musiciens professionnels qui les aident depuis plus d’un mois.

Accueillir ce type de manifestations correspond également à l’ambition de l’équipe municipale pour encourager le vieillissement actif des plus de 18 000 séniors du territoire.