Dans le cadre de l’arrêté préfectoral portant sur la lutte contre la perruche à collier psittacula krameri et de la perruche alexandre psittacula eupatria, une opération de lutte par tirs est organisée ce mercredi 26 juillet 2023 à Saint-Paul sur le parking de l’école primaire de Villèle et le golf du Bassin Bleu. Cette opération a pour but de prévenir les impacts sur l’agriculture, les espèces locales et les infrastructures (Photo: séor)