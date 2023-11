Saint-Paul : noces de Diamant pour Joseph Barnabé et Marie Olivienne Centon

Ce samedi 18 novembre 2023 Joseph Barnabé et Marie Olivienne Centon ont fêté leurs noces de Diamant et donc leurs 60 ans de mariage. Leur union a été scellée le 12 novembre 1963 à Trois Bassins. "Emmanuel Séraphin, le maire de Saint-Paul a remis au couple un présent et ses félicitations. Ils nous ont confié le secret pour traverser le temps : "le destin" C’est cette conviction en un destin commun qui a guidé leurs pas" commente la mairie saint-pauloise dont nous publions le communiqué (Photo : Mairie de Saint-Paul)