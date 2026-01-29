Saint-Paul : un bureau France Services pour les personnes sourdes et malentendantes

C'est une première en France, ce mercredi 28 janvier 2026, la ville de Saint-Paul a inauguré son France Services du centre-ville. Il s’agit du 1er France Services de France spécifiquement dédié à l’accueil des personnes sourdes et malentendantes, et du 3ᵉ France Service à Saint-Paul. Ce nouvel espace a été pensé pour faciliter l’accès aux services publics pour toutes et tous, en proposant un accompagnement adapté, et inclusif, au plus près des besoins de la population. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)