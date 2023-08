Saint-Paul : voyage dans le temps à travers l’histoire des sites emblématiques

Dans le cadre de son label Ville d’Art et d’Histoire et du 360ème anniversaire du peuplement de l’île, la commune de Saint-Paul organise "un voyage dans le temps" à travers l’Histoire des sites emblématiques du patrimoine. "Une fois par mois, les samedis d’art et d’histoire vous dévoilent les différentes facettes de notre culture. De la nature à l’architecture en passant par les personnages remarquables" déclare la mairie saint-pauloise. Les visites durent une heure et demie. Elles sont gratuites maies les réservations sont obligatoires (Photo photo RB imazpress)