Saint-Paul : Emmanuel Séraphin à la rencontre des habitants dans le "Vilaz la mémoir lo kartié Sans Souci"

Ce samedi 19 septembre 2026, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, est allé à la rencontre des habitants, associations et acteurs mobilisés à l’occasion du "Vilaz la mémoir lo kartié Sans Souci". Cette journée culturelle et participative a mis à l’honneur "l’histoire, la mémoire et le patrimoine du quartier, à travers de nombreux temps de partage : défilé "Nout zistoir", ron maloya, traditions, animations et découverte des vestiges de la canalisation des Orangers" note la commune saint-pauloise (Photo Ville de Saint-Paul)