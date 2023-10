Un nouveau parc d’accrobranche au cœur du Maïdo

Ce mardi matin 11 octobre 2023 a eu lieu l’inauguration de la structure Accrobranche "Enlèr Pied’ Bois" en présence des gérants de la structure, Nathaniel et Anaïs Louiso, du Maire de Saint Paul, Emmanuel Séraphin, de la Conseillère régionale et Sénatrice, Évelyne Corbière et des autres élu·es du Conseil Municipal dont l’adjoint au Bassin de vie du Guillaume, Jean-Noël Jean-Baptiste. Nous publions le communiqué ci-desous (Photo

"Enlèr Pied’ Bois" insuffle une nouvelle énergie dans le Bassin de vie du Guillaume pour satisfaire les petits comme les grands. Ce parc niché en plein cœur de la forêt du Maïdo propose dix parcours ludiques et sécurisés. Certaines passerelles atteignent des hauteurs vertigineuses de 20 mètres pour les plus intrépides, de même que des activités adaptées aux enfants dès l’âge de trois ans. Cette nouvelle offre contribue également à renforcer l’attractivité de la Ville de Saint-Paul.



"Ce parc Accrobranche contribuera à accroître la renommée du Maïdo, déjà prisé par les familles et les touristes les week-ends. La Ville a travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour promouvoir une économie de proximité […]. Le Jardin de Petite France, bientôt livré, s’inscrit dans cette dynamique, tout comme le projet de création d’un camping dans les hauts, pour renforcer l’attractivité touristique", précise le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin.



En effet, le Maïdo attire chaque année plus de 400 000 visiteurs, avec une augmentation de sa fréquentation de 57% en 2022. Des stages et des formations dans les domaines sportif et touristique verront bientôt le jour, donnant aux jeunes l’opportunité de découvrir des secteurs d’activité passionnants. Saint-Paul se félicite donc de l’accueil de ce nouvel acteur économique sur son territoire en plein développement.

