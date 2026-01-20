Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du TO, présente ses voeux pour la nouvelle année

Ce mardi 20 janvier 2026, c'est au tour d'Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du Territoire de l'Ouest, de présenter ses vœux à la presse. Période de réserve électorale oblige, ce dernier n'a pas fait de grande annonce, mais a tout de même souhaité échanger autour de l'actualité. (Photo Photo RB/imazpress.com)

"Cette année, c'est une année particulière puisque c'est la veille d'élection. Ce que je voulais tout de même proposer aux habitants, c'est de leur souhaiter une très bonne année à l'année 2026", déclare Emmanuel Séraphin.



"Sur l'année 2025, on a beaucoup oeuvré. Il y a eu énormément de réalisations et de livraisons sur le territoire, que ce soit sur l'aspect culturel, funéraire, loisir, sportif....avec une médiathèque, une piscine, une école qui ont été livrées. Cette année se conclut par beaucoup d'investissements en faveur des Saint-Paulois", dit-il.



L'année 2026 "va être une année avec une échéance électorale", rappelle l'édile. Interrogé sur un éventuel retrait de sa fonction pour se consacrer à sa campagne élecotrale, il répond : "quand on est maire, on gère".





"La proximité avec les habitants est importante. Cela a toujours été mon credo, dans les hauts, dans les bas, sur tout le territoire. On le fait avec conviction parce que, compte tenu de ce qui se passe au niveau national, international, les habitants, les citoyens souhaitent avoir un politique de proximité", estime Emmanuel Séraphin. "Et c'est le maire qui répond aux besoins d'un territoire."



Emmanuel Séraphin rappelle "l’engagement de la municipalité à apporter de l’énergie et des réponses concrètes aux besoins du territoire".



"À Saint-Paul, la ville dispose aujourd’hui d’un terrain de 9 500 m² destiné à la construction d’une véritable mairie, alors que les services municipaux sont actuellement répartis sur quinze sites distincts. Cette situation génère des coûts de fonctionnement élevés, notamment en matière d’abonnements et de flux. La création d’une mairie unique permettra de réduire ces dépenses, d’optimiser les moyens communaux et d’améliorer les conditions de travail des agents", détaille-t-il.



Concernant la santé, le "Centre Hospitalier Ouest Réunion est en cours d’agrandissement et passera de 310 à près de 420 lits et places, avec plus de trente spécialités, dont l’oncologie", rappelle-t-il. Cette évolution "permettra aux habitants de mieux se soigner localement et de limiter les déplacements hors du territoire".



Emmanuel Séraphin met aussi en avant le "dynamisme" de la ville, qui a obtenu le label Ville active et sportive, ainsi que le Grand Prix des Maires de France. Il souhaite par ailleurs que le label ville d’art et d’histoire, accordé à la commune, soit étendu à l’ensemble du TO.



Enfin, il souligne que ces réussites reposent sur "un travail mené dans la concertation, avec les partenaires, les associations et un personnel communal engagé et compétent, au service du rayonnement de Saint-Paul".



Politique internationale, conflits mondiaux, situation budgétaire de la France : Emmanuel Séraphin fait aussi un tour d'horizon des sujets qui ont marqués l'actualité ces derniers mois.



Concernant le PLF 2026, "on aura enfin un budget mais ça ne règle pas tous les problèmes, notamment sujr les PEC. On fait de notre mieux mais un travail de profondeur est nécessaire, par manque de PEC, pour l’entretien après cyclone notamment."



Sur l'actualité internationale, "un an après l’investiture de Trump, son mandat a déjà radicalement changé le monde, il questionne le fondement même du droit international", analyse-t-il. Conflits en Ukraine, en Palestine, au Venezuela ou encore au Groenland, Emmanuel Séraphin pointe un "monde qui change".



"Dans ce monde qui bouge qu’en est-il du vieux continent ? L’Europe est dépassée, débordée, plus crédible", dit-il.



Il conclut en souhaitant une bonne année à toute la population.



www.imazpress.com / [email protected]