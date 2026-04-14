"Son du bahut" 2026 : place à la note finale ce mercredi au Kerveguen

Dernière ligne droite pour le "Son du Bahut" 2026. Ce mercredi 15 avril à 16 heures au Kerveguen à Saint-Pierre, quatre groupes sélectionnés vont devoir s'affronter dans une bataille musicale, devant un jury de professionnels. Que le meilleur gagne... (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette année encore, les jeunes sont présents pour montrer leur talent grâce au "Son du Bahut". Porté conjointement par l'EAIO (École artistique intercommunale de l'ouest), le Kerveguen, le Bisik et l'EMiB (École de musique intercommunale de Beauséjour), et soutenu par la DAAC (Rectorat), le projet est un tremplin pour les artistes musicaux scolarisés à La Réunion.

- Quatre projets sont sélectionnés pour la finale du "Son du bahut" -

Pour cette nouvelle édition les représentants des quatre micro-régions de l'île sont Xonne (Le Kerveguen), K.Elie (Bisik), Padawan (EAIO) et Batukad'Art (EMiB). Ils vont tenter de remporter la victoire à l'issu d'un set de 15 à 20 minutes où le jury rendra son verdict.

La finale constitue une première scène importante pour les artistes. Elle permet une rencontre avec le public et les professionnels. Elle valorise la jeune création musicale réunionnaise.

Tout le monde est gagnant : des places de concerts seront données à tous les demi-finalistes et finalistes et des bons d'achat seront offerts par Dodo Musique.

Le lauréat aura quant à lui la chance de participer à la scène du Sakifo 2026.

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