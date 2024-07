Saint-Pierre : un musée numérique autour de l'éducation artistique et culturelle

La "Micro-Folie" dispositif d’éducation artistique et culturelle, organise une phase de test pour les marmailles Saint-Pierrois de plus de 11 ans, ce lundi 29 juillet jusqu'au 2 août 2024 au Parc Tardif à Saint-Pierre, de 9h à 16h. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Pierre (Photo rb/www.imazpress.com)

En attendant l'inauguration officielle prévue mi-août, phase test aujourd'hui pour des marmailles Saint Pierrois de plus de 11 ans.

La "Micro-Folie" est un dispositif d’éducation artistique et culturel, qui s’articule autour d’un musée numérique, accompagné de modules complémentaires tels qu'un FabLab, un espace de Réalité Virtuelle et une ludothèque.



La Micro-Folie apporte l'art et la culture au cœur de notre public, permettant à tous de découvrir des œuvres d'art de musées renommés sans quitter la commune. C'est une formidable opportunité de sensibiliser et d'éduquer notre public, tout en renforçant la cohésion sociale.

Le premier déploiement "test" de ce dispositif se fera dès aujourd'hui jusqu'au 2 août au Parc Tardif - de 9h à 16h -, en partenariat avec le CCAS et l'OSTL.