À 1.220 km de La Réunion, Grant n'est plus qu'une zone perturbée

Le système Grant est désormais est classé en zone perturbée. Il se situe à environ 530 km au nord des Mascareignes et à 1.220 kilomètres de La Réunion, indique Météo France ce lundi 5 janvier 2026. Grant va continuer de transiter sur une trajectoire orientée l'ouest puis sud-ouest, au stade de zone perturbée. Il devrait ensuite faiblir en atteignant les côtes malgaches à échéance de mercredi (Photo : mtotec)

Ce mardi, Grant devrait circuler au nord-ouest des Mascareignes en se déplaçant vers le sud-ouest. Par la suite,le système devrait fluctuer légèrement en intensité mais en restant au stade de zone perturbée. Il devrait ensuite faiblir en atteignant les côtes malgaches à échéance de mercredi.

À "plus longue échéances, le système devrait concerner la partie sud de la région de Toamasina de Madagascar et pourrait apporter des averses orageuses. L’occurrence de vents forts n'est pas prévue", indique Météo France.

- La zone perturbée Grant à 1.220 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 45 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h. Pression estimée au centre: 1006 hPa. Position le 05 janvier à 10 heures locales: 16.2 Sud / 56.0 Est. Distance des côtes réunionnaises: 525 km au secteur: nord Distance de Mayotte: 1220 km au secteur: est-sud-est Déplacement: ouest, à 17 km/h.

- Les intensités et positions prévues pour Grant au cours des prochains jours -

Zone perturbée

Centre positionné le 06/01 à 10h locales, par 17.8 Sud / 52.1 Est.

Dépression sur terre

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Centre positionné le 07/01 à 10h locales, par 19.8 Sud / 48.6 Est.

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année.

Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

Pour rappel, le système qui évolue dans notre zone actuellement s'appelle Grant car il a été baptisé par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante

