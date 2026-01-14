À 2.310 km de La Réunion, le cyclone Dudzai s'accélère et pourrait se réintensifier d'ici jeudi

Le cyclone tropical Dudzai évolue ce mercredi 14 janvier 2026 sur l'est du bassin à près de 2.310 km à l'est de La Réunion. Le système a commencé à lentement accélérer en direction de l'ouest et pourrait se réintensifier d'ici jeudi. "En fin de semaine, sa trajectoire devrait s'orienter vers le sud-ouest tout en circulant au large de Rodrigues à une distance encore incertaine", indique Météo France.

Concernant Rodrigues, "avec l'approche possible de Dudzai par l'est ce week-end, une dégradation des conditions en lien avec le système n'est pas exclue", précise Météo France.

Néanmoins, compte tenu des fortes incertitudes à ces échéances encore lointaines, il n'est pas possible de préciser l'ampleur de cette éventuelle influence pour le moment.

Les habitants de Rodrigues sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

Aucune influence de ce système n'est attendue sur La Réunion pour les cinq prochains jours.

- Le cyclone tropical Dudzai à de 2.310 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h.

Pression estimée au centre: 981 hPa.

Position le 14 janvier à 04 heures locales: 17.3 Sud / 77.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2310 km au secteur: est

Distance de Mayotte: 3500 km au secteur: est-sud-est

Déplacement: ouest, à 4 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochaines jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 15/01 à 04h locales, par 17.4 Sud / 75.3 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 16/01 à 04h locales, par 17.2 Sud / 72.6 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 18.2 Sud / 69.1 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 20.6 Sud / 65.8 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 22.4 Sud / 62.2 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

Pour rappel, le système s'appelle Grant car il a été baptisé par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

