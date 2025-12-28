Grant poursuit son intensification et devrait atteindre le stade de cyclone tropical intense dans la matinée

Le cyclone tropical Grant évolue ce lundi 29 décembre 2025 sur l'est du bassin. Il continue de s'intensifier et devrait atteindre le stade de cyclone tropical intense ce lundi matin. Il s'agit d'un système de très petite taille, avec des vents dangereux restant confinés dans un rayon de 50 à 80 km du centre. Le météore se trouve à 3.055 à l'est-nord-est de La Réunion et se déplace à une vitesse de 20km/h vers l'ouest-sud-ouest (Photo : mtotec)

Au cours des cinq prochains jours, Grant devrait se déplacer vers l'ouest-sud-ouest mais il devrait rester encore à bonne distance des terres habitées (à plus de 500 km au nord-est de Rodrigues), précise Météo France.

Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte. Au delà des cinq prochains jours, ce système pourrait éventuellement s'approcher des Mascareignes. Toutefois, il est encore bien trop tôt pour estimer une éventuelle influence de ce système sur La Réunion au vu des nombreuses incertitudes (trajectoire, intensité, taille du phénomène).

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

- Le cyclone Grant à 3.055 de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 155 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 220 km/h.

Pression estimée au centre: 966 hPa.

Position le 28 décembre à 22 heures locales: 13.2 Sud / 83.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 3055 km au secteur: est-nord-est

Distance de Mayotte: 4150 km au secteur: est

Déplacement: ouest-sud-ouest, à 20 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours -

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 29/12 à 22h locales, par 14.0 Sud / 79.2 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 30/12 à 22h locales, par 14.4 Sud / 74.5 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 31/12 à 22h locales, par 15.0 Sud / 70.4 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 01/01 à 22h locales, par 14.7 Sud / 68.3 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 02/01 à 22h locales, par 14.0 Sud / 66.5 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 a été dévoilée par Météo France.

