La tempête tropicale modérée Grant continue de s'affaiblir

Ce vendredi 2 janvier 2026, Grant se situe à à 1.370 km à l'est-nord-est de La Réunion et se déplace vers l'ouest à une vitesse de 6 km/h. La tempête tropicale modérée devrait continuer à s'affaiblir d'ici samedi, avec une intensité prévue au stade de dépression tropicale dans la journée de ce vendredi. Le système pourrait même s'affaiblir au stade de perturbation tropicale d'ici samedi (Photo : www.mtotec.com)

Sa trajectoire prévue devrait passer à plus de 400 km au nord des Mascareignes (Rodrigues, Maurice, La Réunion)", indique Météo France.

À partir de dimanche, la prévision d'intensité devient très incertaine : le scénario majoritaire privilégié par la prévision CRMS actuelle suggère un système restant faible jusqu'en début de semaine prochaine, mais cela méritera d'être confirmé.

Concernant La Réunion, selon le scénario privilégié actuellement et indépendamment de l'intensité du phénomène, Grant devrait circuler en début de semaine prochaine à bonne distance au nord/nord-ouest de l'île sans influence significative sur l'île.

- La tempête tropicale modérée Grant à 1.370 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 65 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h. Pression estimée au centre: 999 hPa. Pression estimée au centre: 999 hPa. Position le 02 janvier à 04 heures locales: 15.9 Sud / 67.6 Est. Distance des côtes réunionnaises: 1370 km au secteur:est-nord-est Distance des côtes réunionnaises: 1370 km au secteur:est-nord-est Distance de Mayotte: 2440 km au secteur: est Déplacement: ouest, à 6 km/h. Déplacement: ouest, à 6 km/h.

- Les intensités et positions prévues pour Grant au cours des prochains jours -

Dépression tropicale

Centre positionné le 03/01 à 04h locales, par 15.3 Sud / 65.4 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 04/01 à 04h locales, par 15.8 Sud / 61.7 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 05/01 à 04h locales, par 16.4 Sud / 57.3 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 06/01 à 04h locales, par 17.4 Sud / 53.2 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 07/01 à 04h locales, par 19.1 Sud / 49.7 Est

"Attention, les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension" précise Météo France.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année.

Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

Pour rappel, le système qui évolue dans notre zone actuellement s'appelle Grant car il a été baptisé par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante

