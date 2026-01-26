Saison cyclonique : deux formations dépressionnaires pourraient se former d'ici mardi

Une circulation dépressionnaire pourrait se former au nord des Mascareignes d'ici mardi 27 janvier 2026. Selon le scénario le plus probable, "cet éventuel système pourrait ensuite circuler à proximité ou à l'est de Maurice". Une influence périphérique n'est pas à exclure sur La Réunion à partir du milieu de semaine, même si les prévisions sont encore trop incertaines pour en préciser l'ampleur. Selon Météo France, "la probabilité qu'elle se développe jusqu'au stade de tempête tropicale devient faible à partir de mercredi 28 puis modérée à partir de jeudi 29 janvier" (Photo : capture Mtotec)

Une autre "circulation dépressionnaire pourrait se former dans la partie centrale du Canal du Mozambique à partir de mardi", poursuit Météo France.

"La probabilité qu'elle se développe jusqu'au stade de tempête tropicale devient faible à partir de mercredi 28 puis modérée à partir de vendredi 30 janvier."

