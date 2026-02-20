Fortes chaleurs : La Réunion consomme plus d'eau en bouteilles, la chaîne de production s'adapte

En cette période d'été austral à La Réunion, il fait particulièrement chaud. Entre 30 et 33 degrés sur le littoral. De quoi donner soif à la population qui n’oublie pas l'importance de s’hydrater. À tel point que certains points de vente ont connu des "ajustements temporaires de disponibilité" indique l'entreprise Edena. Selon la société, "les conditions climatiques particulièrement chaudes et humides ont entraîné une consommation plus élevée que d’ordinaire" (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette consommation d'eau en bouteille plus excessive qu'à l'ordinaire, a entraîné "une augmentation signification de la demande pour les produits Edena", répond, à Imaz Press, la société.

Sur leur site en effet, il est indiqué que certains packs sont en rupture de stock.

Mais que l'on se rassure, les bouteilles sont bien présentes dans les rayons de supermarchés. "Il ne s’agit pas d’une pénurie généralisée. La production et la distribution se poursuivent normalement", complète l'entreprise.

Contactée afin de savoir si les bouteilles de la marque Australine étaient dans le même cas, la Cilam n'a pas encore répondu.

- Edena Réunion intensifie sa production face aux fortes chaleurs -

Afin de pallier ce désagrément, "nos équipes ont intensifié la mobilisation opérationnelle et optimisé l'organisation de la production et de la distribution, tout en maintenant l'ensemble de nos standards d'exigence", précise Edena Réunion.

L'entreprise poursuit : "Edena Boissons met tout en œuvre pour accompagner cette demande accrue, tout en préservant, sans aucun compromis, le niveau d'excellence, de rigueur et de conformité qui fonde la confiance des consommateurs réunionnais depuis de nombreuses années".

Elle assure adapter "en permanence ses capacités afin d’accompagner les variations saisonnières de la demande, notamment durant la période estivale."

- Privilégiez l'eau du robinet -

À défaut d'eau en bouteille, nous pouvons tout aussi bien consommer l'eau du robinet... dans certaines communes. Pour savoir, il est possible de se rendre sur le site eaudurobinet.re.

Bien que l'eau de La Réunion soit en majorité propre à la consommation, certaines conditions météorologiques peuvent altérer sa potabilité.

Via ce site, les consommateurs peuvent accéder aux résultats d’analyses des prélèvements d’eaux réalisés sur l’ensemble des secteurs de l’île.

À La Réunion, c’est un total de 158 unités de distribution, redispatchés par plusieurs exploitants tels que Runéo, la Cise, la Cirest et bien d’autres, qui alimentent les populations en eau.

- Des températures au-dessus des normales saisonnières -

La sensation de chaleur étouffante "provient très certainement du passage à distance des deux phénomènes dépressionnaires (Fytia et Gezani) dont l'enveloppe chaude et humide a concerné l'île durant la première quinzaine de février", indique François Bonnardot de Météo France.

Néanmoins, "sur cette période, même si les températures ont été au-dessus des normales saisonnières (de l'ordre de 1 à 2 degrés), elles restent inférieures aux températures relevées en 2025 à la même époque", dit encore François Bonnardot.

Actuellement, "ce sont les températures maxi de la journée qui sont bien au-dessus des normales sans pour autant atteindre des records".

