Disparition de Mathieu Caizergues : 9 ans après, le mystère reste entier…

Le 23 juin 2017, Mathieu Caizergues, jeune gendarme de 24 ans, disparaissait. Déployé pour quelques semaines à La Réunion, il n'est pas revenu d'une randonnée dans le cirque de Mafate, alors accompagné de deux amis. Son corps n'a jamais été retrouvé. Alors que l'enquête a été relancée, sa famille attend toujours des réponses.

Depuis neuf ans, la mère de Mathieu Caizergues, gendarme de 24 ans, disparu et déclaré mort à La Réunion, attend des réponses. En vain.

- L'enquête sur la disparition de Mathieu Caizergues relancée -

Aujourd’hui encore, une information judiciaire reste ouverte par le parquet de Saint-Denis. D'anciens membres de la gendarmerie auraient été auditionnés. Il s’agit d’une enquête d’environnement, qui n’avait pas été réalisée au début de la procédure.

À l'époque, les recherches se sont concentrées sur Mafate, notamment à l’aide d’une équipe cynophile. Des équipes du groupe d'investigation cynophile de Grammat, dans le Lot, composées de maîtres-chiens et de leurs animaux spécialisés en recherche de corps avaient été mobilisées. Toutes ces recherches sont restées vaines.

Les dernières recherches officielles pour tenter de retrouver le randonneur ont été menées en juin 2021, alors que le sentier reliant le Maïdo à la Brèche était fermé depuis l'incendie de novembre 2020, pour rénovation. Des recherches hélas infructueuses.

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- Neuf années que Mathieu Caizergues a disparu lors d'une randonnée -

Le vendredi 23 juin 2017, Mathieu Caizergues, gendarme affecté à la brigade de la Possession et ses deux compagnons de marche, un adjudant-chef de la compagnie de Saint-Paul et le mari d’une gendarme, également affectée à la Possession, avaient entamé une randonnée dans Mafate.

C’est sur le chemin du retour, après un repas à Roche plate, que le jeune gendarme aurait disparu.

Selon les déclarations de ses deux compagnons de marche, Mathieu Caizergues aurait été vu pour la dernière fois, à une demi-heure de marche du parking du Maïdo. Selon leur témoignage, ayant fait une chute, le jeune homme leur aurait demandé de continuer à avancer sans lui et de l'attendre sur le parking.

- Deux personnes mises en examen -

Mathieu Caizergues n'est jamais arrivé jusqu'à ce point de rendez-vous que ses deux compagnons ont atteint vers 17 heures. Ils avaient quitté les lieux peu de temps et n'avaient signalé la disparition du jeune homme que vers 20h30, plus de trois heures après l'avoir vu pour la dernière fois blessée.

Ils avaient expliqué que leurs batteries de téléphone étaient vides et qu'ils avaient dû attendre d'être à Saint-Paul ville pour donner l'alerte.

Peu avant sa disparition, il avait envoyé un selfie à sa mère, laissant apparaître une blessure au front et un comportement jugé inhabituel. Ce message constitue le dernier signe de vie connu du militaire.

Quelques jours plus tard, les deux compagnons avaient été convoqués par la gendarmerie. Suite à leur audition, le procureur de Saint-Denis, Éric Tuffery, avait ouvert une information judiciaire pour "non-assistance à personne en danger".

En juillet 2019, la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Saint-Denis a décidé que les deux compagnons de randonnée restaient mis en examen pour non-assistance à personne en danger.

Mathieu Caizergues a été déclaré mort un an après sa disparition.

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