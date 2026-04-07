Sainte-Suzanne : suspecté d'entretenir une relation intime avec une collégienne de 14 ans, un enseignant d'une quarantaine d'années a été suspendu

Suspecté d'avoir entretenu une relation intime avec une élève mineure, un enseignant d'un collège de Sainte-Suzanne a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire il y a quelques semaines. Interrogé par Imaz Press ce mardi 7 avril 2026, le rectorat confirme la suspension provisoire. Une enquête a été ouverte par le parquet et confiée aux gendarmes. A ce stade, l'enseignant reste présumé innocent (Photo www.imazpress.com)

"Un enseignant a effectivement été suspendu à titre conservatoire pour suspicion de relation avec une élève mineure" a indiqué le rectorat à notre média.

Les faits présumés auraient commencé à se produire au début de cette année scolaire. L'élève était alors âgée de 14 ans. L'enseignant mis en cause est un quarantenaire.

Ce sont des camarades de classe de l'adolescente qui ont dénoncé les faits supposés auprès de l'équipe éducative du collège .

Une enquête a été menée en interne et le rectorat a été informé. La direction de l'établissement a ensuite effectué un signalement auprès de la procureure de la République sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale.

Ce texte de loi stipule que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire (ce qui est le cas de la direction de l'établissement scolaire – ndlr) qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur".

Une enquête a donc été ouverte par le parquet. Plusieurs camarades de classe de l'adolescente ont été entendus par les gendarmes.

Le rectorat a confirmé que "le chef d’établissement a fait un signalement (sur la base) de l'article 40".

Il n'y aura "pas d’autre commentaire, il faut laisser la justice faire son travail maintenant" a ajouté le rectorat.



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