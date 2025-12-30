La Réunion arrosée : le réseau routier impacté, l'ouest, le nord et l'est en vigilance orange fortes pluies et orages, le sud en vigilance jaune

C'est sous la pluie que La Réunion se réveille de nouveau ce mardi 30 décembre 2025. Depuis 4h, le nord, l'est et l'ouest de l'île sont en vigilance oranges fortes pluies et orages au moins jusqu'à 12h. Le sud est en vigilance jaune. L'ouest est aussi en vigilance jaune vents forts depuis 7h. De forts cumuls de pluie sont toujours attendus, alors que la journée de lundi a déjà été particulièrement compliquée pour les usagers de la route.

- Gros cumuls de pluie -

"Les cumuls de pluies attendus peuvent dépasser en 6h les 50 à 100 mm voire localement 150 mm" indique Météo France. "Il faut rappeler que les sols sont saturés à la suite à l'épisode de la veille (lundi - ndlr). Ce passage pluvieux peut être accompagné d'une activité électrique notable (coups de tonnerre -ndlr) disent encore les météorologues.

En plus des fortes pluies, "le vent continue de souffler fort avec des rafales entre 60 et 80 km/h sur la zone des plages, les pentes du Maïdo et la forêt des Bénares" indique Météo France qui a placé l'ouest en vigilance jaune vents forts. "L'après-midi, le vent continue de souffler en rafales mais dans une moindre mesure" présice les météorologues.

"En 24 heures (de dimanche à lundi -ndlr), on relève 360 mm à Saint-Benoit et 349 mm à Beauvallon, qui constituent a priori un record mensuel de pluies sur 24h pour ces stations sur un mois de décembre", note Météo France.

"Records mensuels aussi dans l'ouest à Piton-Maïdo avec 205 mm et à la Pointe des Trois Bassins avec 113 mm (avec notamment un passage marqué cet après-midi)."

Après une légère accalmie, "la pluie revient très tôt le matin avant même le lever du jour", prévient Météo France. "Les zones visées par les séquences pluvieuses les plus fortes restent les même que lundi, l'Ouest, le Nord et l'Est. Matinée donc encore bien mouillée et parfois orageuse avant une accalmie l'après-midi", détaillent les météorologistes.

La route du littoral reste basculée sur les voies côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. La circulation se fait sur deux voies vers l'ouest et une voie en direction du nord.

Le vent continue de souffler fort avec des rafales entre 60 et 80 km/h sur la zone des plages, les pentes du Maïdo et la forêt des Bénares.

- Routes fermées et radiers submergés -

La journée de lundi a été marquée par des fermetures de route et des radiers submergés. Selon le dernier bilan du Département, ces radiers étaient submergés :

RD 3 PR 116+775 Ravine Trois Bassins, à Trois Bassins

RD 3 PR 113+650 Ravine Saint Gilles, St Paul

RD 4 PR 19+800 Ravine Bernica, St Paul

RD 4 PR 14+960 Ravine Baptiste, St Paul

Le radier du Ouaki à Saint-Louis reste fermé.

Sur la RN5 Route de Cilaos, suite aux mauvaises conditions météorologiques, la route a été fermée à la circulation par mesure de sécurité la nuit lundi 29 décembre de 20h à 5h.

"Comme à chaque événement pluvieux important, la plus grande prudence est recommandée. Eviter de circuler sur les routes de montagne exposées aux risques d'éboulis et ne surtout pas franchir de radier submergé" souligne le conseil départemental

