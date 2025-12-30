La Réunion arrosée : le réseau routier impacté, l'ouest, le nord et l'est en vigilance orange fortes pluies et orages, le sud en vigilance jaune

C'est sous la pluie que La Réunion se réveille de nouveau ce mardi 30 décembre 2025. Depuis 4h, le nord, l'est et l'ouest de l'île sont en vigilance oranges fortes pluies et orages au moins jusqu'à 12h. Le sud est en vigilance jaune. L'ouest est aussi en vigilance jaune vents forts depuis 7h. De forts cumuls de pluie sont toujours attendus, alors que la journée de lundi a déjà été particulièrement compliquée pour les usagers de la route. Prudence au volant (Photo sly/www.imazpress.com)
-
Saint-Denis : une partie de la chaussée s'effondre sur la route de la Montagne
Une partie de la chaussée s'est effondrée sur la route de la Montagne à Saint-Denis dans le secteur de Terre Rouge ce mardi 39 décembre 2025. Il n'y a pas de blessé. Ce sont les fortes pluies qui sont à l'origine de cet effondrement. La circulation se fait en mode alterné. La plus grande prudence est recommandée dans ce secteur
-
Route du littoral : maintien du basculement actuel
"En raison des bonnes conditions de trafic observées, le mode de circulation actuel est maintenu, à savoir une voie vers l'Ouest et deux voies en direction du Nord, jusqu'à nouvel ordre" informe la direction régionale des routes.
Pour rappel, la RN1 Route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession.
-
Accalmie en vue
Météo France revoit ses prévision et attend "une amélioration de la situation" au niveau des fortes pluies. Les météorologues prévoient un retour à la vigilance jaune à partir de 12h dans l'ouest, le nord et l'est.
Ces zones sont vigilance orange depuis 4h ce mardi et devaient initialement le rester jusqu'à 16h au moins.
Sur ces régions, la vigilance jaune devrait rester active au moins jusqu'à 22h ce mardi
-
L'ouest en vigilance jaune vents forts depuis 7h
Depuis 7h ce mardi, l'ouest de La Réunion est en vigilance jaune vents forts et le restera au moins jusqu'à 17h.
"Des rafales entre 60 et 80 km/h sur la zone des plages, les pentes du Maïdo et la forêt des Bénares. L'après-midi, le vent continue de souffler en rafales mais dans une moindre mesure" précise Météo France.
-
Saint-Louis : le radier d’Ilet Furcy est rouvert à la circulation
Sur la RN1005 à Saint-Louis, dans le secteur d’Ilet Furcy, le radier est rouvert à la circulation, informe la direction régionale des routes ce mardi 30 décembre 2025. Le radier avait été submergé ce lundi par les forts pluies.
-
Records mensuels de pluie
"Les cumuls de pluies attendus peuvent dépasser en 6h les 50 à 100 mm voire localement 150 mm" indique Météo France. "Il faut rappeler que les sols sont saturés à la suite à l'épisode de la veille (lundi - ndlr). Ce passage pluvieux peut être accompagné d'une activité électrique notable (coups de tonnerre -ndlr) disent encore les météorologues.
"En 24 heures (de dimanche à lundi -ndlr), on relève 360 mm à Saint-Benoit et 349 mm à Beauvallon, qui constituent a priori un record mensuel de pluies sur 24h pour ces stations sur un mois de décembre", note Météo France.
"Records mensuels aussi dans l'ouest à Piton-Maïdo avec 205 mm et à la Pointe des Trois Bassins avec 113 mm (avec notamment un passage marqué cet après-midi)."
-
Wopé La Rényon koman i lé ?
La pli i tomb, lès a li tombé (zot i koné shanson la ?)
Nous ouvrons ce direct pour suivre l'évolution des conditions météo. Restez avec nous
À propos
C'est sous la pluie que La Réunion se réveille de nouveau ce mardi 30 décembre 2025. Depuis 4h, le nord, l'est et l'ouest de l'île sont en vigilance oranges fortes pluies et orages au moins jusqu'à 12h. Le sud est en vigilance jaune. L'ouest est aussi en vigilance jaune vents forts depuis 7h. De forts cumuls de pluie sont toujours attendus, alors que la journée de lundi a déjà été particulièrement compliquée pour les usagers de la route.
- Gros cumuls de pluie -
"Les cumuls de pluies attendus peuvent dépasser en 6h les 50 à 100 mm voire localement 150 mm" indique Météo France. "Il faut rappeler que les sols sont saturés à la suite à l'épisode de la veille (lundi - ndlr). Ce passage pluvieux peut être accompagné d'une activité électrique notable (coups de tonnerre -ndlr) disent encore les météorologues.
En plus des fortes pluies, "le vent continue de souffler fort avec des rafales entre 60 et 80 km/h sur la zone des plages, les pentes du Maïdo et la forêt des Bénares" indique Météo France qui a placé l'ouest en vigilance jaune vents forts. "L'après-midi, le vent continue de souffler en rafales mais dans une moindre mesure" présice les météorologues.
"En 24 heures (de dimanche à lundi -ndlr), on relève 360 mm à Saint-Benoit et 349 mm à Beauvallon, qui constituent a priori un record mensuel de pluies sur 24h pour ces stations sur un mois de décembre", note Météo France.
"Records mensuels aussi dans l'ouest à Piton-Maïdo avec 205 mm et à la Pointe des Trois Bassins avec 113 mm (avec notamment un passage marqué cet après-midi)."
Après une légère accalmie, "la pluie revient très tôt le matin avant même le lever du jour", prévient Météo France. "Les zones visées par les séquences pluvieuses les plus fortes restent les même que lundi, l'Ouest, le Nord et l'Est. Matinée donc encore bien mouillée et parfois orageuse avant une accalmie l'après-midi", détaillent les météorologistes.
La route du littoral reste basculée sur les voies côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. La circulation se fait sur deux voies vers l'ouest et une voie en direction du nord.
Le vent continue de souffler fort avec des rafales entre 60 et 80 km/h sur la zone des plages, les pentes du Maïdo et la forêt des Bénares.
- Routes fermées et radiers submergés -
La journée de lundi a été marquée par des fermetures de route et des radiers submergés. Selon le dernier bilan du Département, ces radiers étaient submergés :
RD 3 PR 116+775 Ravine Trois Bassins, à Trois Bassins
RD 3 PR 113+650 Ravine Saint Gilles, St Paul
RD 4 PR 19+800 Ravine Bernica, St Paul
RD 4 PR 14+960 Ravine Baptiste, St Paul
Le radier du Ouaki à Saint-Louis reste fermé.
Sur la RN5 Route de Cilaos, suite aux mauvaises conditions météorologiques, la route a été fermée à la circulation par mesure de sécurité la nuit lundi 29 décembre de 20h à 5h.
"Comme à chaque événement pluvieux important, la plus grande prudence est recommandée. Eviter de circuler sur les routes de montagne exposées aux risques d'éboulis et ne surtout pas franchir de radier submergé" souligne le conseil départemental
www.imazpress.com / [email protected]