[Photos - Vidéo] Saint-Denis : une partie de la chaussée s'effondre sur la route de la Montagne

Une partie de la chaussée s'est effondrée sur la route de la Montagne à Saint-Denis dans le secteur de Terre Rouge ce mardi 30 décembre 2025. Il n'y a pas de blessé. Ce sont les fortes pluies qui sont à l'origine de cet effondrement. La circulation se fait en mode alterné. La plus grande prudence est recommandée dans ce secteur (Photo sly/www.imazpress.com)

