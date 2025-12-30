[Photos - Vidéo] Saint-Denis : une partie de la chaussée s'effondre sur la route de la Montagne

Une partie de la chaussée s'est effondrée sur la route de la Montagne à Saint-Denis dans le secteur de Terre Rouge ce mardi 30 décembre 2025. Il n'y a pas de blessé. Ce sont les fortes pluies qui sont à l'origine de cet effondrement. La circulation se fait en mode alterné. La plus grande prudence est recommandée dans ce secteur (Photo sly/www.imazpress.com)
Les images de l'effondrement sont impressionnantes. Regardez
www.imazpress.com / [email protected]
Un problème dans le texte le 39 décembre n existe pas
Oups, nous nous sommes gravement emballés "Faut pas croire". Merci de votre vigilance, nous avons corrigé grâce à vous. Belle fin d'année à vous et vos proches