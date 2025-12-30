TOUTE L’ACTUALITÉ
[Photos - Vidéo] Saint-Denis : une partie de la chaussée s'effondre sur la route de la Montagne

  • Publié le 30 décembre 2025 à 10:20
  • Actualisé le 30 décembre 2025 à 10:27
Une partie de la chaussée s'est effondrée sur la route de la Montagne à Saint-Denis dans le secteur de Terre Rouge ce mardi 30 décembre 2025. Il n'y a pas de blessé. Ce sont les fortes pluies qui sont à l'origine de cet effondrement. La circulation se fait en mode alterné. La plus grande prudence est recommandée dans ce secteur (Photo sly/www.imazpress.com)

Les images de l'effondrement sont impressionnantes. Regardez

Retrouvez notre direct ici

www.imazpress.com / [email protected]

guest
2 Commentaires
Faut pas croire
Faut pas croire
49 minutes

Un problème dans le texte le 39 décembre n existe pas

Répondre
Imaz Press
Imaz Press
28 minutes

Oups, nous nous sommes gravement emballés "Faut pas croire". Merci de votre vigilance, nous avons corrigé grâce à vous. Belle fin d'année à vous et vos proches

Répondre