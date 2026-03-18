Lutte contre les violences conjugales : La Réunion est le territoire d’Outre-mer où il y a le plus d’appels vers le 3919

La ligne nationale d’écoute pour les femmes victimes de violences, le 3919, poursuit son déploiement dans les territoires ultramarins. À La Réunion, l’année 2025 s'est distinguée par une hausse du nombre d’appels et par l’ouverture récente du service en créole. L’île est aussi le territoire d’Outre-mer qui enregistre le plus d’appels vers le 3919. Des évolutions qui traduisent, selon la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), une meilleure connaissance du dispositif (Photo AFP)

En 2025, 726 appels provenaient de La Réunion, sur un total de 1.369 appels enregistrés dans les cinq territoires ultramarins. La FNSF observe également une évolution dans la répartition des appels au cours de l’année. "On observe une augmentation du nombre d’appels à partir du mois d’octobre, ce qui correspond au mois du déplacement de la directrice générale de la FNSF à La Réunion ainsi qu’à la campagne dédiée qui a été lancée en novembre 2025", indique la fédération.

Pour l’organisation, cette progression confirme l’impact des actions d’information. "Cela prouve qu’une meilleure connaissance du dispositif permet un recours plus fréquent", souligne la FNSF.

- Un accès désormais possible en créole réunionnais -

Depuis mai 2025, le 3919 est également accessible en créole réunionnais. Une évolution mise en place pour faciliter la prise de contact des femmes qui s’expriment plus aisément dans cette langue.

"Le 3919 est désormais accessible en créole réunionnais. Cette évolution répond à des demandes exprimées par les associations locales afin de faciliter l’accès au dispositif pour les femmes qui parlent cette langue", explique la FNSF.

Concrètement, la plateforme nationale s’appuie sur des services d’interprétariat externes. "La FNSF s’appuie sur Planet Traduction et ISM Interprétariat, que les écoutantes du 3919 peuvent solliciter dès que nécessaire lors d’un appel", précise la fédération.

Dans ce cas, la personne qui appelle est mise en relation avec un interprète permettant de poursuivre l’échange. "Elles sont ainsi mises en relation avec un ou une interprète qui parle la langue souhaitée et permet l’échange avec la femme allophone", détaille la FNSF.

Pour l’heure, ce service reste encore peu utilisé. "Malgré le fait que la ligne soit dorénavant accessible en créole réunionnais, à date nous n’avons pas reçu d’appels sollicitant une écoute en créole", regrette-t-elle.

- Un recours encore limité malgré des violences importantes -

La Réunion figure pourtant parmi les départements français les plus touchés par les violences conjugales et intrafamiliales. Le nombre d’appels au 3919 ne reflète pas encore pleinement cette réalité. Pour la FNSF, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation.

"Le recours au 3919 dépend notamment du niveau d’information des femmes sur l’existence de la ligne, de l’accès aux dispositifs d’aide, mais aussi des réalités sociales, culturelles et territoriales propres à chacun des territoires", souligne la fédération.

Afin d’améliorer la visibilité du dispositif, plusieurs actions ont été menées récemment sur l’île.

"En octobre dernier, une délégation de la FNSF s’est rendue à La Réunion afin de recommuniquer sur le dispositif, son objet et son fonctionnement auprès de la population, des associations et des médias locaux", détaille la FNSF.

La fédération a également lancé une campagne de communication ciblée en fin d’année 2025, avec un objectif clair : "améliorer la notoriété du 3919 et faire en sorte que le fonctionnement et les missions du dispositif soient mieux connus".

Pour les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, l’enjeu reste majeur. Faire connaître le numéro, accessible gratuitement et anonymement, constitue souvent la première étape vers la mise à l’abri et l’accompagnement des victimes.

- Une hausse de 7,8% en 2025 partout en France -

Nationalement, le nombre d’appels reçus sur le numéro d’urgence 3919 a augmenté de 7,8 % en 2025. Au total, 108.241 demandes ont été prises en charge par les écoutantes du service, d’après les chiffres transmis à l’Agence France-Presse par Mine Günbay, directrice générale de la FNSF.

Selon elle, cette augmentation d’appels peut s’expliquer par le fait que les femmes osent parler davantage, que la ligne est désormais connue et visible sur les réseaux sociaux et les médias. Mais certaines demandes montrent aussi que les femmes peuvent moins compter sur des associations de proximité, parfois touchées par des baisses de subventions.

Sur les 63.500 appels concernant des violences conjugales, 85 % concernaient des violences psychologiques – impliquant de l’emprise, ou de la dévalorisation –, 71 % des agressions verbales, et 48 % des actes physiques. Si 23 % des demandes de prises en charge portaient sur des violences dites économiques – interdiction de travailler, subtilisation des moyens de paiements –, 15 % évoquaient des violences sexuelles.

La FNSF précise également que femmes qui appellent le 3919 font souvent état de deux ou trois formes de violences cumulées.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Le 115 pour la mise à l'abri pour un hébergement d'urgence

Le 15 pour les urgences médicales, ou le 18

Le 119 pour les enfants en danger

Le 08 019 019 11 pour les auteurs de violences conjugales

Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

www.imazpress.com/[email protected]