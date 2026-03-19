Mon espace santé, le carnet de santé numérique, fête sa quatrième année d'existence à La Réunion

Déployé depuis 2022, Mon espace santé est un carnet de santé numérique utilisé par 250.000 Réunionnaises et Réunionnais. Sur l'île, 77 % des médecins généralistes alimentent et consultent le dossier médical partagé, composé de différents documents relatifs à la santé d'un patient : résultats d'analyses, ou encore de comptes rendus hospitaliers. À l’occasion de ce quatrième anniversaire, la CGSS Réunion, l’Agence régionale de santé La Réunion et le GCS TESIS ont organisé une conférence de presse afin de dresser le bilan du déploiement et des usages du service sur le territoire. (Photo : Agence Régionale de Santé)

Quatre ans après son lancement national, Mon espace santé, le carnet de santé numérique proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé, poursuit sa montée en puissance à La Réunion.

Déployé en 2022 auprès de l’ensemble des assurés, Mon espace santé constitue aujourd’hui un outil central de la transformation numérique du système de santé, permettant de centraliser, sécuriser et partager les informations médicales entre patients et professionnels.

- Une adoption en progression constante à La Réunion -

À La Réunion, l’appropriation du service par la population continue de progresser. À fin décembre 2025, 250.000 Réunionnaises et Réunionnais ont activé leur profil Mon espace santé, soit un taux d’activation de 27,5 %, contre 19,7 % en décembre 2024.

Cette progression témoigne d’un intérêt croissant pour ce service public numérique, qui permet aux usagers de retrouver leurs documents de santé, suivre leurs démarches et échanger de manière sécurisée avec les professionnels de santé.

Mon espace santé propose notamment :

- Un dossier médical partagé pour conserver ses documents médicaux,

- Une messagerie sécurisée de santé pour communiquer avec les professionnels,

- Un agenda de santé pour suivre ses rendez-vous et rappels de prévention,

- Un catalogue d’applications de santé référencées par l’État.

- Un volume de données de santé en forte croissance

La montée en puissance du service se traduit également par une augmentation importante des documents médicaux disponibles pour les patients.

À La Réunion, 11,4 millions de documents de santé sont aujourd’hui stockés dans les espaces Mon espace santé des assurés, dont près de 5,8 millions déposés au cours de la seule année 2025.

Ces documents sont principalement :

- Des résultats d’analyses biologiques,

- Des comptes rendus d’imagerie médicale,

- Des comptes rendus hospitaliers,

- Des documents issus de la médecine de ville.

Cette alimentation progressive du service permet de constituer un véritable historique médical numérique, accessible à tout moment par l’usager et les professionnels autorisés.

- Une mobilisation croissante des professionnels de santé -

Le développement de Mon espace santé repose également sur l’implication des professionnels et des établissements de santé.

Grâce notamment aux évolutions engagées dans le cadre du Ségur du numérique en santé, la participation des acteurs du système de santé ne cesse de progresser.

À La Réunion, 77 % des médecins généralistes alimentent et consultent le dossier médical partagé.

Plus de 70 % des professionnels de santé libéraux contribuent à l’alimentation du service. 89 établissements de santé participent aujourd’hui au dépôt de documents médicaux.

Cette mobilisation favorise une meilleure coordination des soins, en facilitant le partage sécurisé d’informations entre les différents professionnels intervenant dans le parcours du patient.

- Un outil au service de la coordination des soins et de la prévention -

Mon espace santé s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique du système de santé.

En permettant aux usagers de centraliser leurs informations médicales et aux professionnels d’y accéder de manière sécurisée, il contribue à :

- Améliorer la coordination des soins,

- Renforcer la qualité du suivi médical,

- Favoriser la prévention et l’autonomie des patients.

Le service permet par exemple de retrouver facilement ses documents de santé, de suivre son calendrier vaccinal ou encore de partager rapidement des informations médicales avec un professionnel de santé lors d’une consultation ou d’une hospitalisation.

Après une première phase de déploiement consacrée à la création et à l’alimentation des espaces numériques, l’enjeu est désormais d’installer les usages auprès des citoyens comme des professionnels.