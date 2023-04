Quatrième jour de grève des salariés de Carrefour Sainte-Clotilde

Depuis vendredi 21 avril 2023, les salariés du centre commercial Carrefour à Sainte-Clotilde sont en grève "illimitée". Ce lundi 24 avril 2023, les employés n'ont toujours pas trouvé d'accord sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) concernant les salaires : ils veulent suivre l'inflation (3,9 %), le patronat leur propose 2,5 %. La grève se poursuit. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Nadège Robert, hôtesse de caisse et déléguée CFDT au sein de Carrefour Sainte-Clotilde, explique la situation actuelle au sein de l'enseigne de distribution :

"L'employeur nous a reçu samedi 22 avril vers 15h. Il reste sur sa position de 2,5 % d'augmentation et surtout, il se base sur la hausse du SMIC qui a eu lieu au premier janvier 2023 et celle qui aura lieu au premier mai. Cependant, nous lui avons répondu que les NAO ne concernent pas l'augmentation du Smic. Normalement on négocie par rapport à l'inflation, on l'a toujours fait de cette façon.

L'inflation est à 3,9 % sur 2022 mais l'employeur ne veut pas entendre raison. Il ne souhaite que 2,5 % d'augmentation. Mercredi 26 avril, huit personnes seront assignées devant le tribunal à partir de 8h30. On verra à ce moment là la continuité de la grève." Regardez.

L'entrée du magasin Carrefour est toujours bloqué par les manifestants depuis le vendredi 21 avril. Les clients peuvent cependant se rendre dans la galerie commerçante. Les caissiers et caissières en contrat à durée déterminée (CDD) sont à leur poste malgré l'absence de travail : si ils et elles ne se présentent pas à leur poste, leur contrat pourrait ne pas être renouvellé.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com