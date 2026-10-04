Saint-Joseph : rassemblements interdits aux abords du lycée agricole, l'établissement est fermé suite à la dégradation du portail

Les services de la préfecture ont émis un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements aux abords du lycée agricole, jusqu'au 7 octobre. La cause : les multiples appels à la mobilisation qui circulent sur les réseaux sociaux. De plus, ce vendredi 2 octobre 2026, une personne a volé un "extincteur dans un centre commercial et l'a projeté contre le portail du lycée professionnel agricole Angélo Lauret, le rendant inutilisable". Depuis, le lycée agricole de Saint-Joseph est fermé et la continuité éducative assurée en mode distanciel (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)