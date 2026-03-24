Escalade : la Réunionnaise Manon Lebon sacrée vice-championne de France de vitesse, Léo Grosset et Louise Fontaine en bronze

Ce samedi 21 mars 2026, Léo Grosset et Louise Fontaine se sont distingués eux aussi et repartent avec une médaille de bronze des championnats de France de vitesse séniors d'escalade qui ont eu lieu à Troyes ce week-end. Manon Lebon elle, est sacrée vice-championne de France de vitesse. La league réunionnaise d'escalade fait le point sur le palmarès des sportifs réunionnais dans l'Hexagone. Nous publions, ci-dessous, leur communiqué. (Photo : League Réunionnaise d'escalade)

C’est un véritable exploit que réalise Léo Grosset (Austral Roc) qui, à tout juste 17 ans, se hisse sur le podium de ce Championnat de France sénior, en digne successeur de son ainé Marius Payet Gaboriaud, qui avait réussi la même performance en 2023.

Le jeune athlète du Pôle Espoir s’offre une magnifique médaille de bronze et décroche au passage un nouveau record de France U19 en 5sec19, une performance jamais réalisée par un jeune français.

La saison internationale s’annonce passionnante avec le Championnat d’Europe U19 en mai prochain, une sélection en Coupe du Monde sénior à Chamonix et le championnat du monde U19 en juillet.

Mais en attendant, il reste un 4ème titre consécutif en jeunes à aller chercher le week-end prochain au Championnat de France U19 de Thionville.

Du côté féminin, la demi-finale, sera le théâtre d’un duel fratricide "pei" entre Manon Lebon (Austral Roc), et Louise Fontaine (ASCUR). Manon prend le dessus et s’offre une finale contre Capucine Viglione.

- Une belle prise de marques avant les Championnats de France Jeunes de samedi prochain -

Contrairement à l’an passé, c’est Capucine qui gagne cette confrontation face à Manon qui donne tout, mais qui chute prématurément. Elle s’offre tout de même une belle médaille d’argent qui préfigure son retour prochain au niveau international cet été, après une longue période de blessure.

Elle sera accompagnée sur ce podium par Louise Fontaine, qui remporte la petite finale et qui s’offre sa première médaille nationale Sénior, ainsi que le titre de Championne de France U21 ! Nous la retrouverons également sur les prochaines échéances internationales.

Eva-Lina Rymasz (Austral Roc), surclassée pour l’occasion, s’approche de son record et termine à la 6e place en affichant un beau chrono en 7sec75.

De retour à la compétition après plus d’un an d’absence, Maélane VIilledieu (Austral Roc) elle aussi surclassée, reprend des bonnes sensations et obtient une encourageante 9e place en affichant un chrono à 8sec4.

Maélane prouve ainsi toutes ses qualités de compétitrices et sera au rendez-vous des Championnats de France Jeunes en catégorie U19 pour "faire tomber les chronos", à l’instar de sa partenaire d’entrainement Eva-Lina Rymasz.

Après avoir remporté son huitième de finale, Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc) s’incline en quart face au futur Champion de France Marceau Garnier, il termine 7e en affichant un chrono à 5sec42, marquant un retour prometteur après une phase d’adaptation à sa "double vie" métropolitaine, combinant le Pôle France et à les études à l’INSA, l’école d’ingénieur à Lyon.

Enfin pour Florian Virapin (Est’Kalad Club), l’aventure s’arrête en huitième de finale face à Léo Grosset son dalon d’entraînement au Pôle de la Réunion. Florian se classe 13ème , un classement qui ne reflète pas son niveau, perturbé par un mois d’arrêt suit à une blessure au doigt. Le Saint Andréen visera le podium sur les Championnats de France U19.

Concernant la Coupe de France jeunes, trois athlètes péi sont repartis de Troyes avec une médaille !

En U17, Elena Pasturel (Est’Kalad Club) et Emma Mussard (Montagne Réunion) réalisent le doublée et terminent respectivement 1ere et 2e.

En U15, Timéo Cornuault (Est’kalad Club) s’offre une belle médaille d’argent. Lilas BAIJOU DIKA (Austral Roc) termine quant à elle à la 5e place.