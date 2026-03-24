À retenir ce soir : données personnelles piratées, Volcan, grippe A dans une école, prix des carburants et un corps découvert

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du mardi soir 24 mars 2026 : - Les données personnelles de 243.000 fonctionnaires de l’Éducation nationale piratées - Éruption au volcan : une diminution de l’activité observée ces dernières heures - Saint-Denis : 75 absents en une journée, plusieurs cas de grippe A signalés dans une école de la Montagne - Saint-Paul : découverte d'un corps près de la Chaussée royale, ouverture d’une enquête criminelle pour homicide - Carburants : une forte augmentation des prix à la pompe envisagée dès le 1er avril à cause de la guerre au Moyen-Orient

Les données personnelles d'environ 243.000 agents de l'Éducation nationale, essentiellement des enseignants, ont été piratées le 15 mars 2026, a annoncé lundi 23 mars le ministère dans un communiqué. Les données piratées sont les noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone et périodes d'absence sans mention du motif d'agents de la France entière enregistrés dans la base "Compas", un logiciel de ressources humaines du ministère dédié à la gestion des stagiaires du premier et second degré.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit pour sa 40ème journée ce mardi 24 mars 2026. Toutefois, "une diminution de l’activité est observée ces dernières heures", indique l'Observatoire volcanologique. Sur les coulées des Grandes Pentes, seul le bras sud était actif sur les dernières 24 heures. Au point de contact entre la lave et l’océan, une plateforme continue de se constituer et de s’élargir.

Ce lundi 23 mars 2026, 75 élèves ont été signalés absents à l'école Gérard Lauret dans le quartier du Ruisseau Blanc à la Montagne (Saint-Denis). Les enfants présenteraient des symptômes évocateurs du virus de la grippe A. Interrogé par Imaz Press le rectorat confirme les 75 absences et précise "nous n'avons aucune certitude que tous ont la grippe A, seuls quelques cas (ont été) signalés par les familles". Pour rappel ce virus n'est pas soumis à déclaration obligatoire auprès des services de santé.

Ce mardi matin 24 mars 2026, un corps a été retrouvé à proximité de la Chaussée Royale au bas des rampes de Plateau Caillou à Saint-Paul. Le parquet de Saint-Denis confirme "l’ouverture d’une enquête criminelle pour homicide confiée à la gendarmerie nationale", précise la Procureure de la République. Les investigations sont en cours. Afin de permettre l'enquête des forces de l’ordre, la route est fermée à la circulation dans le sens sud-nord au niveau du carrefour avec la Rue Poivre jusqu’à nouvel ordre.

Le passage à la pompe risque d'être douloureux pour les automobilistes dès ce mercredi 1er avril 2026 et ce ne sera pas un poisson. Selon nos informations, les prix au litre risquent de fortement augmenter. Les prévisions les plus pessimistes parlent de plusieurs dizaines de centimes d'augmentation par litre. Cette hausse record est la conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient. Une réunion est en cours à la préfecture entre les services de l'État et les importateurs pour déterminer le montant de la hausse.