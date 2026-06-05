Escalade : quatre athlètes de La Réunion participent aux Championnats de France U13

Au cours de ce week-end, du samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, une délégation de quatre athlètes de La Réunion se rend aux Championnats de France Escalade U13, à Besançon. Une dernière échéance nationale composée de quatre épreuves : bloc, difficulté, vitesse et combiné. (Photo FFME974)

Dès demain, 180 grimpeur.euse.s venu.e.s de toute la France, et bien sûr de La Réunion, s'affronteront lors des Championnats de France Escalade U13.

La sélection régionale, composée de Annielle Baijou Dika (Austral Roc), Eileen Payet Lefevre, Gabin Blin (Austral Roc) et le triple champion de France en titre U12, Thomas Lallemand (Est'kalad Club), représentera notre île lors de cette compétition.

Trois jeunes grimpeurs réunionnais, hors sélection, participeront également à la compétition : Kayann Raibaut (Austral Roc), Nina Van Gysel (Est'Kalad Club) et Mathias Pasturel (Est'Kalad Club).

"Allez La Réunion !", encourage la Ligue Réunion de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME974).