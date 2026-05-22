Escalade : les athlètes réunionnais décrochent deux médailles de bronze aux Championnats de France de difficulté jeunes

Le week-end du 16 et 17 mai 2026, avaient lieu les Championnats de France de difficulté jeunes (escalade), où la sélection régionale de La Réunion s’est une nouvelle fois illustrée. De nombreux athlètes étaient aux rendez-vous des finales, et deux médailles de bronze ont été décrochées. (Photos FFME974)

Thaïs Pasquier (Est’Kalad Club), troisième des qualifications avec un top conserve son rang, remporte la médaille de bronze en U15 et confirme son grand potentiel. En pleine saison internationale de bloc, Iloé Cherif Michel (Austral Roc) tire son épingle du jeu et remporte également la médaille de bronze en U17, démontrant sa polyvalence.

Emma Pasquier (Est’Kalad Club), de retour de blessure et encore incertaine à quelques jours de la compétition, se place deuxième en qualifications et terminera 6e des finales U17. En 4e position des qualifications, Amaya Picard (Est’Kalad Club) termine 7e en finales U19 et confirme sa place parmi les meilleures grimpeuses françaises de sa catégorie.

- Pas de médailles pour tout le monde... mais de belles surprises -

Lisa Kamkar Rad (Est’kalad club) réalise une belle compétition et termine 13e de la compétition en U15. De même pour Margaux Hoareau (Austral Roc), dont la performance dans sa première voie de qualification est à souligner. 15e en U17, elle confirme son potentiel dans cette discipline. Enfin, Basile Sabi (Austral Roc), davantage spécialiste en bloc ne démérite pas et se classe à une honorable 24e place U15.

La ligue réunionnaise d'escalade note également les résultats des autres représentants réunionnais, présents à Saint-Pierre-en-Faucigny avec leur club :

• Alicia Voet (Montagne Réunion) : 39e U19

• Elijah Parot (Austral Roc) : 48e U17

• Sohan Baraud Hoareau (Austral Roc) : 38e U19

Le rendez-vous est déjà pris, ce samedi 23 mai, pour le sélectif, dans l'espoir de décrocher des tickets en Equipe de France de difficulté jeunes. Seront au départ : Iloé Cherif Michel, Emma Pasquier, Amaya Picard et Margaux Hoareau. Thaïs Pasquier, invitée pour l’occasion, sera également présente.

Lisa Kamkar Rad et Basile Sabi seront quant à eux au départ d’un open national de bloc U15, à Buthiers.

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