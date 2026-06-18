Escalade : Louise Fontaine et Léo Grosset médaillés de bronze aux Championnats d’Europe de vitesse Jeunes

Louise Fontaine et Léo Grosset ont été sacrés médaillés de bronze aux Championnats d’Europe de vitesse Jeunes. Les spécialistes de vitesse effectuaient, le week-end du 13 et 14 juin 2026, leur rentrée internationale à Zakopane (Pologne), lors des Championnat d'Europe pour les Jeunes, et d'une Coupe d'Europe pour les Séniors. Nous publions ci-dessous lke communiqué (Photos : Ligue d'escalade de La Réunion)

Les temps réalisés lors des qualifications seront ainsi retenus pour le classement final : Léo Grosset (Austral Roc) et Louise Fontaine (ASCUR) , tous deux 3e des qualifications empocheront ainsi la médaille de bronze, respectivement en U19 et U21. Florian Virapin (Est'Kalad Club) se classe 7e, et Eva-Lina Rymasz (Austral Roc) est 10e en U19.

Le lendemain, le scénario est identique pour la Coupe d'Europe Sénior : Manon Lebon (Austral Roc) réalise le 6e temps des qualifications et donc du classement final, Louise Fontaine (ASCUR) termine 11e.

Malgré deux médailles de bronze remportées, l'issue de la compétition reste frustrante pour l'ensemble de la délégation réunionnaise, avec des temps qui ne reflètent par leur niveau, et privée de duels finaux permettant de gagner quelques places.