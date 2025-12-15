Football : le Tournoi Kale Sa met à l'honneur les gardiens de but

Ce dimanche 14 décembre 2025, le Stade de l’Est à Saint-Denis a vibré au rythme de la quatrième édition du Tournoi Kale Sa, un événement entièrement dédié aux gardiens de but. Organisée sous forme de duos, cette compétition originale a réuni plus de 100 joueurs venus de toute La Réunion. (Photo DR)

Tout au long de la journée, le public a pu assister à des arrêts spectaculaires, des buts engagés et des confrontations intenses, le tout dans une ambiance conviviale sur et autour des terrains. L’événement a une nouvelle fois mis en lumière un poste souvent discret mais essentiel : celui de gardien de but.

Les participants étaient réunis, de 8 heures à 21 heures, autour de différents formats de jeu mêlant ateliers techniques, duels "goals à goals" et séances de tirs au but. Une opportunité également pour Guillaume Laup, référent gardiens de but de la Ligue Réunionnaise de Football, d’observer de jeunes talents.

À l’issue du tournoi, les vainqueurs de l’édition 2025 ont été récompensés dans plusieurs catégories, du foot à 8 aux séniors, en passant par le foot à 11 et les féminines. Les vainqueurs de cette année sont :

• Foot à 8 : Adrien Hoareau / Mathis Somnica (AJ Petite Île)

• Foot à 11 : Aurélien Soumatra (SDEFA) / Ilan Issouf (AS ST Louisienne)

• Féminines : Justine Dugast (Tamponnaise) / Keysha Couteyen-Carpaye (ST Pauloise FC)

• Séniors : Mahé Delacroix / Tevan Pombayen (JS ST Pierroise)

Pour Loïc Bonne, responsable technique du club, "cette quatrième édition a été une belle journée de football", saluant l’engagement des participants et l’ambiance positive qui "donne envie de poursuivre ce projet pour les prochaines années".

