Football : l’AS Bretagne brille au Tournoi International de Dirinon

Invitée avec deux équipes U11 au prestigieux Tournoi International de Dirinon, les 24 et 25 mai 2026 en Bretagne, l’Association Sportive (AS) Bretagne a porté haut les couleurs de La Réunion. Entre performances sportives de haut niveau et expérience humaine enrichissante, les jeunes Réunionnais ont marqué cette édition 2026. (Photos DR)

L’AS Bretagne revient de Bretagne avec des souvenirs plein la tête et un bilan sportif très positif. Engagé avec deux équipes U11 au Tournoi International de Dirinon, l’un des rendez-vous jeunes les plus relevés de France, le club réunionnais a su se faire remarquer face à des formations de renom venues de métropole et d’Outre-mer.

- Une victoire historique face au FC Lorient -

L’équipe AS Bretagne 1, championne de La Réunion U10 en titre, a signé un parcours remarquable en se hissant parmi les 16 meilleures équipes sur 72 engagées. Après une phase de poules réussie, marquée notamment par une victoire (3-1) contre Landerneau FC et un nul (2-2) face au SC Bastia, les jeunes Réunionnais ont décroché leur qualification pour le Tournoi des Champions, réservé aux 24 meilleures formations.

Le moment fort du week-end restera leur victoire historique 1-0 face au FC Lorient, grâce à un but d’Yvan Robert. "Cette rencontre constitue la première victoire de l’histoire de l’AS Bretagne face à une équipe issue d’un club professionnel français, une performance symbolique pour notre club formateur et pour le football réunionnais", souligne le club. Le parcours s’est finalement arrêté en huitième de finale face au FC Metz, futur prétendant au titre.

De son côté, l'AS Bretagne 2 a également livré de belles prestations malgré une opposition relevée, affrontant notamment le Stade Brestois, l’AS Nancy Lorraine et l’AS Pirae de Tahiti.

Au-delà des résultats, ce déplacement a aussi été "une formidable expérience humaine et éducative" pour les jeunes joueurs, entre découvertes culturelles, rencontres, activités de loisirs et visites, notamment au Parc Astérix, à Paris ou encore au Stade de Reims. Une aventure sportive et humaine que le club n’est pas près d’oublier.

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