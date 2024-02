Lancement du concours chorégraphique "mon rèv dansé"

La compagnie Artmayage ouvre son concours de danse contemporaine à tous qui aura lieu à la cité des arts le samedi 16 mars 2024. Les inscriptions se font jusqu'au lundi 25 février et sont ouvertes à tous. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : MA.M/www.imazpress.com)

Célébrer la danse contemporaine dans sa diversité, accompagner de nouveaux talents réunionnais, tels sont les mots d’ordre de la Compagnie Artmayage, portée par la chorégraphe Florence Boyer, qui organise, le 16 mars prochain à la Cité des Arts, la première édition du concours chorégraphique “Mon Rèv Dansé” dans le cadre du Artmayage Dance Festival.

Ce concours de danse régional, ouvert à tous.te.s, a pour vocation de révéler les artistes de demain et faire croître les talents réunionnais en les accompagnant et leur offrant la possibilité de se professionnaliser et de se diffuser à La Réunion, au national et à l’international. “Mon Rèv Dansé” donnera l’opportunité aux candidat.e.s d’être coaché.e.s par des chorégraphes de renom et de se voir offrir un tremplin de rêve afin de développer leur art. Le prix reçu est nommé Prix Marie-Marthe Bazaline, pour rendre hommage à nos racines au travers cette grande figure féminine du maloya.

Sous le parrainage de Davy Sicard et de Marie-Claude Lambert (Philéas), le concours de danse clôturera en apothéose l’événement Artmayage Dance Festival dont la programmation fera la part belle, du 11 au 16 mars 2024 à la Cité des Arts, aux maillages des arts (danse, musique, théâtre, fonnker...) autour de masterclass de danse professionnelles, conférences, spectacles, concerts et autres surprises...

Candidatures ouvertes jusqu’au 25 février 2024.

Envoyer une lettre de motivation en précisant quel est votre rêve dansé, votre envie de participer à ce concours, une courte biographie + un extrait vidéo de 3 à 10 min de présentation du travail chorégraphique à concours.artmayage@gmail.com

Plus d’informations sur www.artmayage.fr