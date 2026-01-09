La cote de confiance de Lecornu progresse, selon deux sondages

Le Premier ministre Sébastien Lecornu bénéficie d’une cote de confiance et de popularité en hausse selon deux sondages publiés jeudi, alors qu’Emmanuel Macron demeure largement impopulaire, malgré un contexte international traditionnellement propice à remettre le Président de la République au centre du jeu politique.

Selon un sondage mensuel Elabe pour les Echos, la cote de confiance de Sébastien Lecornu a progressé de quatre points en un mois et atteint 24%.

Malgré l’absence de vote sur le budget de l’État pour 2026, près d’un quart des Français interrogés ont déclaré lui faire confiance pour affronter efficacement les problème du pays.

Le Premier ministre, nommé en octobre, a réussi mi-décembre à faire adopter le projet de financement de la Sécurité sociale sans recourir au 49.3. Un an plus tôt, c’est sur ce même texte qu’avait chuté le gouvernement de Michel Barnier.

Sébastien Lecornu bénéficie surtout d’un fort soutien au sein de l’électorat présidentiel. Plus de 60% des électeurs d’Emmanuel Macron ont déclaré lui faire confiance - en hausse de 14 points sur un mois - soit un niveau bien supérieur à celui accordé au chef de l’État (48%).

Il tire aussi son épingle du jeu dans un sondage Ipsos-BVA-Cesi école d’ingénieurs, réalisé pour RTL, avec 43% des Français qui déclarent avoir une bonne opinion de lui (+5 depuis fin novembre).

À l’inverse, la cote de confiance d’Emmanuel Macron a elle reculé de deux points en un mois pour s’établir à 16% - son deuxième niveau le plus bas depuis 2017, selon Elabe. 79% des Français déclarent ne pas lui faire confiance, dont 54% "pas du tout" confiance.

En octobre 2025, la cote du président avait atteint 14% selon le même institut, égalant le record d’impopularité de François Hollande.

Dans le sondage Ipsos, le chef de l’État voit sa cote de popularité retrouver quelques couleurs (22% de bonnes opinions, + 3 points par rapport à fin novembre), mais il reste rejeté d’une très grande majorité de Français : 78% ont une mauvaise opinion de lui, dont 43% qui en ont une "très mauvaise opinion".

Hors exécutif, Jordan Bardella et Marine Le Pen restent les personnalités politiques avec l’image la plus positive auprès des Français interrogés (39% et 34% respectivement), selon Elabe. Ils sont aussi en tête du classement Ipsos, avec une cote d’influence respective de 38% (+4) et 37% (-1).

L’enquête Elabe a été réalisée en ligne du 6 au 7 janvier auprès d’un échantillon de 1.000 personnes représentatif des résidents de France hexagonale âgés de 18 ans ou plus, selon la méthode des quotas.

Le sondage Ipsos a été réalisé par Internet les 7 et 8 janvier 2026, auprès de 1.001 personnes âgées de 18 ans et plus, toujours selon la méthode des quotas.

Les marges d’erreur de ces deux sondages sont comprises entre 1,4 et 3,1 points.

AFP