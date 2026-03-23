Le Réunionnais David Geslin champion de tir sportif de vitesse

Le Réunionnais David Geslin s’illustre une nouvelle fois sur la scène internationale du tir sportif de vitesse à l’occasion de sa troisième participation à la Black Beard Trophy, organisée par l’Acapi Club en Guadeloupe. En l’espace de quatre jours de compétition, il réalise une performance remarquable en montant trois fois sur le podium. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : David Geslin)

Résultats détaillés :

- 1er – Pistolet Production Optic

- 2ème – classement Overall

- Médaille du Président

- Finaliste du Shoot-Off

- 1er – PCC (Pistol Caliber Carbine) en catégorie SS

- 4ème – classement Overall

- Deuxième Médaille du Président

Ces résultats sont le fruit d’un travail rigoureux mêlant préparation physique, entraînement perceptivo-cognitif et pratique régulière du tir sportif de vitesse, notamment au sein du CTPN Réunion.

David Geslin adresse ses sincères remerciements à l’ensemble de ses partenaires, au CTPN Réunion, ainsi qu’à ses proches et amis tireurs pour leur soutien constant.