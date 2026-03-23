Décès de Lionel Jospin : les élus de La Réunion lui rendent hommage

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé ce dimanche 22 mars 2026 à l'âge de 88 ans. Chef du gouvernement de 1997 à 2002, premier secrétaire du PS de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997, Lionel Jospin s'était aussi présenté sans succès aux élections présidentielles de 1995 et 2002. Suite à l'annonce de sa disparition, plusieurs élus de La Réunion lui ont rendu hommage.

• Joé Bédier, maire de Saint-André

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de Lionel Jospin à l’âge de 88 ans. Homme d’État, figure majeure de la vie politique française, il a marqué durablement notre pays par son exigence, sa rigueur et son attachement constant aux valeurs républicaines. À la tête du gouvernement entre 1997 et 2002, il a porté des avancées sociales importantes, avec une conviction forte : l’action publique doit améliorer concrètement la vie des citoyens.

Cette exigence résonne particulièrement dans l’exercice du mandat de maire.

Car au niveau local aussi, notre responsabilité est la même : agir utilement, répondre aux besoins du quotidien, et veiller à ce que chacun trouve sa place dans la République. Les politiques publiques, qu’elles soient nationales ou locales, n’ont de sens que si elles sont au service de la cohésion sociale et du progrès pour tous.

Le parcours de Lionel Jospin nous rappelle que l’engagement politique doit toujours être guidé par l’intérêt général, la justice et la responsabilité.

En ce moment de recueillement, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont partagé son engagement.

• Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph

Lionel Jospin s’est éteint. Avec lui disparaît une figure d’État dont la France n’a jamais vraiment mesuré la portée. En 2002, la France a manqué un rendez-vous avec un grand homme.

Son passage à Matignon reste marqué par des avancées sociales majeures de la gauche plurielle:

- parité (homme/femme),

- 35 heures,

- emplois jeunes,

- CMU,

- prime pour l’emploi,

- Pacte Civil de Solidarité (PACS),

- Allocations Personnalisées d'autonomie (APA),...

Un héritage solide, trop vite oublié.

En ces temps où des choix de société sont à faire, son héritage, l'héritage de la gauche, est à méditer, plus que jamais.

À sa famille, à ses proches, et à tous ceux qui l’ont apprécié, je tiens à leur témoigner ma profonde sympathie.

• Ericka Bareigts pour le PS

C’est avec une profonde émotion que la Fédération Socialiste de La Réunion apprend le décès de Lionel Jospin. Ancien Premier ministre et grand serviteur de l'État, il s'est éteint ce lundi 23 mars 2026 à l’âge de 88 ans.

Pour les socialistes réunionnais, Lionel Jospin restera l'homme des conquêtes sociales qui ont rendu leur dignité aux familles de notre île. Son héritage est immense :

- L'émancipation par la CMU : En créant la Couverture Maladie Universelle, il a mis fin au système du « bon rose ». Grâce à lui, se faire soigner n'est plus une faveur demandée à un guichet, mais un droit exercé en toute indépendance. C’est la fin de la dépendance administrative pour laisser place à la dignité citoyenne.

- Le progrès sociétal avec le PACS : Il a porté le Pacte Civil de Solidarité, ouvrant la voie à une reconnaissance légale et une protection pour tous les couples, une avancée majeure pour l'égalité des droits dans notre République.

- Le socle de la solidarité : Des 35 heures à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), ses réformes structurent encore aujourd'hui notre modèle de protection sociale.

Lionel Jospin avait pour La Réunion un respect profond. Il croyait en une égalité réelle qui passe par des actes concrets et une intégrité morale exemplaire. Au nom de tous les militants et sympathisants socialistes de l'île, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous saluons la mémoire d'un homme de conviction dont la droiture restera une boussole pour notre action.

• Cyrille Melchior, président du Département

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de Lionel Jospin, ancien Premier Ministre de la République.

Figure importante de la vie politique nationale, Lionel Jospin a marqué de son empreinte l’action publique à la tête du Gouvernement entre 1997 et 2002, portant notamment des réformes sociales majeures telles que la mise en place de la CMU (Couverture Maladie Universelle) et de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) dont le versement, par les Départements, contribue à renforcer la cohésion sociale et sociétale en faveur des plus vulnérables. Il portait également une certaine vision pour les Outre-mer, notamment en matière d'égalité et de développement économique.

Lionel Jospin fut un responsable politique doté d'un sens affirmé de l’État et défendant une exigence constante de servir l’intérêt général. Il aura contribué, par son action, à nourrir le débat démocratique et à structurer une période significative de l'histoire politique de notre pays.

En ces circonstances, je tiens à saluer la mémoire d’un homme d’État qui a servi la France avec constance et conviction. Au nom du Département de La Réunion, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à celles et ceux qui ont partagé son engagement. La République perd aujourd’hui l’un de ses serviteurs.

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