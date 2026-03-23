C’est avec émotion que j’ai appris le décès de Lionel Jospin. Avec lui disparaît une figure majeure de la vie publique française dont la droiture et la fidélité aux valeurs républicaines auront profondément marqué notre époque (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le gouvernement de gauche ''plurielle'', dirigé par Lionel Jospin, de 1997 à 2002, a porté des réformes majeures qui ont profondément transformé la société française.

D’abord, sur le plan social, la mise en place des 35 heures, a permis de réduire le chômage et de mieux partager le travail. Dans le même esprit de justice sociale, la création de la Couverture maladie universelle (CMU) a constitué une avancée décisive en garantissant un accès aux soins pour les plus modestes.

Le gouvernement Jospin a également porté des progrès sociétaux historiques comme l’instauration du PACS ou la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. La loi sur la parité a, quant à elle, posé les bases d’une représentation plus équilibrée entre les femmes et les hommes dans la vie politique.

Sur le plan économique, cette période a été marquée par une baisse significative du chômage et une croissance soutenue, dans un contexte de préparation à l’entrée dans l’euro aux côtés de nos partenaires de l’Union européenne.

Enfin, des réformes structurantes comme la loi SRU sur le logement social ou encore les lois de lutte contre les exclusions ont renforcé la cohésion sociale et territoriale.

Ce bilan démontre qu’une politique volontariste peut concilier efficacité économique et progrès social. À l’heure où les inégalités persistent, ces avancées rappellent qu’il est possible de transformer durablement la société par des choix politiques courageux.

Je salue la mémoire d’un homme d’État qui a œuvré avec constance pour le progrès et la justice, tout en portant une attention sincère aux territoires ultramarins, dont La Réunion où il était venu en visite officielle en janvier 2001.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion