Hommage à Lionel Jospin : l’exigence de l’éthique et du progrès social

C’est avec une profonde émotion que la Fédération Socialiste de La Réunion apprend le décès de Lionel Jospin. Ancien Premier ministre et grand serviteur de l'État, il s'est éteint ce lundi 23 mars 2026 à l’âge de 88 ans (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour les socialistes réunionnais, Lionel Jospin restera l'homme des conquêtes sociales qui ont rendu leur dignité aux familles de notre île. Son héritage est immense :

- L'émancipation par la CMU : En créant la Couverture Maladie Universelle, il a mis fin au système du « bon rose ». Grâce à lui, se faire soigner n'est plus une faveur demandée à un guichet, mais un droit exercé en toute indépendance. C’est la fin de la dépendance administrative pour laisser place à la dignité citoyenne.

- Le progrès sociétal avec le PACS : Il a porté le Pacte Civil de Solidarité, ouvrant la voie à une reconnaissance légale et une protection pour tous les couples, une avancée majeure pour l'égalité des droits dans notre République.

- Le socle de la solidarité : Des 35 heures à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), ses réformes structurent encore aujourd'hui notre modèle de protection sociale.

Lionel Jospin avait pour La Réunion un respect profond. Il croyait en une égalité réelle qui passe par des actes concrets et une intégrité morale exemplaire. Au nom de tous les militants et sympathisants socialistes de l'île, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous saluons la mémoire d'un homme de conviction dont la droiture restera une boussole pour notre action.

Ericka Bareigts

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste