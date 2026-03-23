Lionel Jospin s’est éteint. Avec lui disparaît une figure d’État dont la France n’a jamais vraiment mesuré la portée. En 2002, la France a manqué un rendez-vous avec un grand homme (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Son passage à Matignon reste marqué par des avancées sociales majeures de la gauche plurielle:
- parité (homme/femme),
- 35 heures,
- emplois jeunes,
- CMU,
- prime pour l’emploi,
- Pacte Civil de Solidarité (PACS),
- Allocations Personnalisées d'autonomie (APA),...
Un héritage solide, trop vite oublié.
En ces temps où des choix de société sont à faire, son héritage, l'héritage de la gauche, est à méditer, plus que jamais.
À sa famille, à ses proches, et à tous ceux qui l’ont apprécié, je tiens à leur témoigner ma profonde sympathie.