Lionel Jospin s’est éteint. Avec lui disparaît une figure d’État dont la France n’a jamais vraiment mesuré la portée. En 2002, la France a manqué un rendez-vous avec un grand homme (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Son passage à Matignon reste marqué par des avancées sociales majeures de la gauche plurielle:

- parité (homme/femme),

- 35 heures,

- emplois jeunes,

- CMU,

- prime pour l’emploi,

- Pacte Civil de Solidarité (PACS),

- Allocations Personnalisées d'autonomie (APA),...

Un héritage solide, trop vite oublié.

En ces temps où des choix de société sont à faire, son héritage, l'héritage de la gauche, est à méditer, plus que jamais.

À sa famille, à ses proches, et à tous ceux qui l’ont apprécié, je tiens à leur témoigner ma profonde sympathie.