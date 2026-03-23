Le président du Département réagit au décès de Lionel Jospin

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de Lionel Jospin, ancien Premier Ministre de la République. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Figure importante de la vie politique nationale, Lionel Jospin a marqué de son empreinte l’action publique à la tête du Gouvernement entre 1997 et 2002, portant notamment des réformes sociales majeures telles que la mise en place de la CMU (Couverture Maladie Universelle) et de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) dont le versement, par les Départements, contribue à renforcer la cohésion sociale et sociétale en faveur des plus vulnérables. Il portait également une certaine vision pour les Outre-mer, notamment en matière d'égalité et de développement économique.

Lionel Jospin fut un responsable politique doté d'un sens affirmé de l’État et défendant une exigence constante de servir l’intérêt général. Il aura contribué, par son action, à nourrir le débat démocratique et à structurer une période significative de l'histoire politique de notre pays.

En ces circonstances, je tiens à saluer la mémoire d’un homme d’État qui a servi la France avec constance et conviction. Au nom du Département de La Réunion, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à celles et ceux qui ont partagé son engagement. La République perd aujourd’hui l’un de ses serviteurs.

Cyrille Melchior, président du Département