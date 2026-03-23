Disparition de Lionel Jospin

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de Lionel Jospin à l’âge de 88 ans. Homme d’État, figure majeure de la vie politique française, il a marqué durablement notre pays par son exigence, sa rigueur et son attachement constant aux valeurs républicaines. À la tête du gouvernement entre 1997 et 2002, il a porté des avancées sociales importantes, avec une conviction forte : l’action publique doit améliorer concrètement la vie des citoyens (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette exigence résonne particulièrement dans l’exercice du mandat de maire.

Car au niveau local aussi, notre responsabilité est la même : agir utilement, répondre aux besoins du quotidien, et veiller à ce que chacun trouve sa place dans la République. Les politiques publiques, qu’elles soient nationales ou locales, n’ont de sens que si elles sont au service de la cohésion sociale et du progrès pour tous.

Le parcours de Lionel Jospin nous rappelle que l’engagement politique doit toujours être guidé par l’intérêt général, la justice et la responsabilité.

En ce moment de recueillement, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont partagé son engagement.

Joé Bédier

Maire de Saint-André