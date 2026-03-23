Des victoires, des surprises, des déceptions : toute la soirée électorale du deuxième tour des municipales en images

Ce dimanche 22 mars 2026, s'est joué le second tour des élections municipales et communautaires à La Réunion. Lors de ce scrutin, 10 maires ont été élus, élues ou réélus. Une soirée de suspens entre surprises et places confortées. Imaz Press vous propose de retrouver en images cette soirée riche en rebondissements (Photos : Richard Bouhet / Stephan Laï-Yu / Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

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