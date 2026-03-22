[Photos] 2ème tour des municipales 2026 : le scrutin de toutes les surprises

La soirée électorale du second tour des municipales 2026 aura été la soirée de toutes les surprises. A Sainte-Suzanne, c'est finalement Alexandre Laï-Kane-Cheong qui a remporté la victoire face à Frédéric Maillot, pourtant arrivé en tête du premier tour. Même scénario à Saint-Leu, avec la victoire de Karim Juhoor contre Thierry Robert, et au Tampon avec la victoire d'Alexis Chaussalet face à Patrice Thien-Ah-Koon. A La Possession, Vanessa Miranville a perdu son siège face à Erick Fontaine, et Jacques Técher a perdu face à Leïla Nassibou. Moins surprenant : David Lorion garde son siège à Saint-Pierre, Céline Sitouze devance ses opposants à Sainte-Marie, Joé Bédier garde Saint-André (Photo-montage : Ludovic Brasier / www.imazpress.com)

- Saint-Leu : un coup de théâtre en faveur de Karim Juhoor et une mauvaise surprise pour Thierry Robert -

C'est un second tour qui aura été marqué par des victoires inattendues. Thierry Robert, à Saint-Leu, était presque certain de sa victoire. Mais avec le retrait surprise du maire sortant, Bruno Domen, arrivé en seconde position du premier tour, les cartes ont été complètement rebattues.



Crédité de 44,04% des suffrages exprimés, Thierry Robert était arrivé largement en tête du premier tour. Et pourtant, c'est Karim Juhoor, arrivé troisième du premier tour, qui l'a emporté ce dimanche avec 50,87% des suffrages exprimés, contre 49,19% pour Thierry Robert.

Un score extrêmement serré, mais tout de même en faveur de Karim Juhoor, qui a célébré sa victoire aux côtés...De Bruno Domen.

- Joé Bédier réélu sur le fil -

Saint-André est la commune où le résultat était le plus incertain. Après la fusion des listes de Jean-Marie et Laurent Virapoullé, le maire sortant Joé Bédier n'étais absolument plus garanti de garder son siège.

Une incertitude qui a plané tout au long de la soirée électorale, les scores étant si serré qu'il était impossible de prévoir, avant la toute fin des dépouillements, qui l'emporterait. Et c'est sur le fil que le maire sortant garde son siège, avec 50,07% des suffrages exprimés, contre 49,93% pour son opposant.

Arrivé en tête du premier tour avec 30,02%, le maire sortant devançait Laurent Virapoullé (21,71%) et Jean-Marie Virapoullé (20,80%), ainsi que Eric Fruteau (16,49%).

Si le retrait d'Eric Fruteau lui a permis de gagner en réserve de voix, l'alliance entre les frères Virapoullé l'a mis en grande difficulté.

Joé Bédier ressort finalement vainqueur du scrutin, et conserve sa mairie de l'Est, mais non sans difficulté.

Ce scrutin reste marqué par une percée de l'extrême-droite dans la commune. Si l'alliance entre la droite et l'extrême-droite a certainement poussé certains électeurs à se détourner de la liste Virapoullé, le RN s'installe doucement dans les conseils municipaux à travers l'île, et Saint-André ne fait pas l'exception.

- Le Tampon bascule à gauche pour la première fois de son histoire -

La plus grosse surprise arrive probablement du Tampon : pour la première fois en cent ans d'existence, la commune du sud a élu un maire de gauche. Contre toute attente, Alexis Chaussalet a remporté la victoire face à Patrice Thien-Ah-Koon, avec 45,29% des voix, contre 43,23% pour son opposant.



Le fils de l'ancien maire, André Thien-Ah-Koon, a perdu son pari de se faire élire sous son propre nom, lui qui avait succédé à son père après sa condamnation pour inéligibilité. Arrivé en tête du premier tour avec 40,92% des suffrages exprimés, sa victoire semblait pourtant garantie avec le maintien de Nathalie Bassire, arrivée troisième du premier tour avec 22,35% des votes.



Le bon score d'Alexis Chaussalet avait déjà été une surprise au premier tour, et le jeune politicien allié de la Région a finalement réussi son pari. Nathalie Bassire, de son côté, semble de moins en moins sollicitées par les électeurs depuis la perte de son siège de députée en 2024, où elle n'avait même pas atteint le second tour.

A noter que cette élection surprise arrive alors qu'aux législatives anticipées de 2024, le Tampon avait élu député Joseph Rivière du RN.

- Sainte-Suzanne : et à la fin c'est Alexandre Laï-Kane-Cheong qui gagne -

Même surprise à Sainte-Suzanne avec la défaite de Frédéric Maillot, qui avait cumulé 24,77% des suffrages exprimés. Si sa victoire était moins assurée, la fusion de sa liste avec celle de Daniel Alamélou faisait pressentir un dénouement positif pour le député. C'est finalement Alexandre Laï-Kane-Cheong qui a remporté le second tour, avec 45,3% des suffrages exprimés.



C'est la première fois que Frédéric Maillot perd face à son ancien camarade, qu'il avait déjà affronté à deux reprises lors des élections législatives de 2022 et 2024.

- Clap de fin pour Vanessa Miranville à la Possession -

Coup de théâtre aussi à La Possession, où Vanessa Miranville tire sa révérence après deux mandats. Pourtant arrivée en tête du premier tour, avec 41,94% des suffrages exprimés, elle a dû faire face à la fusion des listes de ses trois opposants qualifiés pour le second tour.



C'est Erick Fontaine, allié à Philippe Robert et Vincent Rivière, qui l'a emporté ce dimanche, avec 50,35% des suffrages exprimés. Un score particulièrement serré, qui prouve que la maire sortante bénéficiait tout de même d'un soutien dans la commune, mais elle n'aura pas réussi à résister à l'alliance de l'opposition.



Du côté de Cilaos, Jacques Técher a perdu son siège face à la candidate soutenue par la Région, Leïla Nassibou. Les discordes entre le maire sortant et la majorité régionale semblent avoir accélérer la campagne de son opposante, qui termine avec 55,52% des voix exprimées, contre 44,48% pour Jacques Técher.

- Saint-Paul reste avec Emmanuel Séraphin –

C'était probablement la commune la plus scrutée de La Réunion : Saint-Paul reste à gauche, avec la victoire d'Emmanuel Séraphin, ayant remporté 55,74% des suffrages exprimés.



Le maire sortant avait terminé le premier tour avec une avance confortable, arrivé avec 47,16% des suffrages exprimés devant Cyrille Melchior et Didier Robert.



Mais le retrait de ce dernier avait créé l'incertitude au sein de la gauche, qui craignait que Cyrille Melchior (34,17% au premier tour) ne rattrape son retard grâce à Didier Robert. Didier Robert qui a d'ailleurs appelé à voter pour le président du Département après son retrait, tout comme le candidat RN Jean-Yves Morel.



Finalement, Emmanuel Séraphin a réussi à se faire élire, cette fois-ci en son propre nom après avoir succédé à Huguette Bello, qui avait quitté son siège de maire après son élection à la tête de la Région en 2021. Il termine même avec une belle avance sur son adversaire, crédité de 44,26% des suffrages exprimés.



Huguette Bello qui est d'ailleurs en deuxième position sur la liste d'Emmanuel Séraphin, et qui ressort de ces élections renforcées, les élections régionales de 2028 déjà dans l'esprit de tous.



Cyrille Melchior, lui, ressort fragilisé de ces élections, qui auront sans aucun doute un impact sur les prochaines départementales.

Quant à Didier Robert, il a réussi son pari : faire perdre Cyrille Melchior.

- David Lorion conforté à Saint-Pierre -

A Saint-Pierre, la victoire de David Lorion était pressentie, et elle a été validée ce dimanche. Celui qui a succédé à Michel Fontaine après son décès, a été élu pour la première fois en son propre nom.



Dès le premier tour, l'homme de droite avait installé une confortable avance sur ses opposants : il cumulait 44,33% des suffrages exprimés, contre 21,75%, pour Emeline K/Bidi, et 19,59% pour Jean Gaël Anda.



L'échec des discussions entre ses opposants pour fusionner leur liste, et le refus de Ruth Dijoux (7,55% au premier tour) d'appeler à voter pour Emeline K/Bidi avaient scellé d'avance le destin de cette élection.



La capitale du sud conserve donc son statut de fief de droite.

- Daniel Pausé garde Trois-Bassins -

Malgré l'alliance de ses trois opposants arrivés au second tour, Fabien Aure, Jacques Dennemont et Roland Ramakistin, Daniel Pausé garde son siège.

Le maire sortant était arrivé en tête du premier tour avec 49,79% des suffrages.Pour ce second tour, il faisait face à une alliance inédite. Il l'emporte finalement facilement, avec 62,19% des voix.

- Un nombre record de femmes élues -

Ces élections sont aussi marquées par le nombre record de femmes élues maires. Dès le premier tour, quatre femmes avaient été (ré)élues : Ericka Bareigts à Saint-Denis, Julianna M'Doihoma à Saint-Louis, Camille Clain à l'Entre-Deux, et Sidoleine Papaya à Salazie.



Vient s'ajouter à cela Céline Sitouze à Sainte-Marie, qui a balayée l'ancienne droite de Jean-Louis Lagourgue et Richard Nirlo, le tout après une campagne électorale particulièrement violente où elle a été la cible d'attaques sexistes et racistes. La commune passe aux mains de la gauche après 36 ans à droite, et la majorité régionale se retrouve encore une fois renforcée, Céline Sitouze siégeant à la Région aux côtés de Huguette Bello.



Enfin, Leïla Nassibou remporte pour la première fois la mairie de Cilaos, dès sa première candidature. Elle aussi renforçant la Région grâce à son élection.



C'est la première fois que La Réunion comptabilise autant de maires femmes, surpassant par ailleurs la moyenne nationale : 90% des maires de France sont des hommes, tandis que 25% des maires de La Réunion sont désormais des femmes.

- L'abstention en léger recul -

Ces élections municipales sont finalement marquées par un léger regain d'intérêts des électeurs. Si l'abstention reste massive, avec près d'un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé aux urnes, elle recule légèrement.

Au premier tour, le taux de participation définitif à La Réunion était de 60,37%, contre 50,32 % en 2020. Au second tour, le taux de participation définitif à La Réunion est de 60,37 %, contre 54,16 % en 2020.

Nous sommes toujours loin des 70,77 % du second tour de 2014, mais entre les législatives partielles et ces municipales, un lent retour aux urnes semble se dessiner désormais.



Lire ici - Municipales 2026 : plusieurs maires élus dès le premier tour, le taux de participation définitif à La Réunion est de 55,27%