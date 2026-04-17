Pancrace : Kaissane Halifa décroche la médaille d'or aux Championnats de France

Le weekend dernier, les 11 et 12 avril 2026, le palais des sports de Marseille accueillait le Championnat de France de Pancrace et Submission. Kaissane Halifa, jeune athlète de la Team dionysienne Ematom a décroché la médaille d'or dans la catégorie junior - 50kg en plein contact. (Photos DR)

C'est dans la poche ! Après un week-end de combat, au palais des sports de Marseille, à l'occasion du Championnat de France de Pancrace et Submission, le jeune Kaissane Halifa s'est illustré en ramenant la médaille d'or à la maison. Âgé seulement de 17 ans, le représentant de la team dionysienne Ematom, aimerait faire carrière dans le MMA.

"Avec plusieurs titres au compteur et seulement 2 ans de pratique, c'est un jeune qui pretend a une belle carrière sportive", assure Fabrice Dijoux, président de l'association dionysienne de Pancrace (Team Ematom 974).

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Pour rappel, cousin du MMA, le pancrace, comme le grappling fight, est devenu une référence dans le domaine du sport de combat.

En juillet prochain, le gymnase de Champ Fleuri accueillera la 3ème édition de l'Ematom Fight Night. Organisée par l'association dionysienne de pancrace, l'événement promet un show exceptionnels pour les aficionados de combat libre.

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