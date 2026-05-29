Qualifications pour le Mondial 2027 : la réunionnaise Melvin Malard sélectionnée en Équipe de France

Ce jeudi 29 mai 2026, le sélectionneur Laurent Bonadei a dévoilé sa liste pour les deux prochains matches des Bleues en Pologne puis à Grenoble contre la République d'Irlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027, au Brésil. Parmi les footballeuses sélectionnées, la Réunionnais Melvine Malard.

Les Bleues affronteront la Pologne le vendredi 5 juin et l’Irlande le mardi 9 juin.

La liste des 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒆𝒔 🗓️🇫🇷



Voici les 2️⃣6️⃣ joueuses retenues par le sélectionneur pour affronter la Pologne et l’Irlande dans ces qualifications au Mondial 2027 👊



👋🆕 Maéline Mendy, Lucie Calba, Julie Swierot, Justine Rouquet pic.twitter.com/q9QWaZIhvq — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) May 28, 2026

La liste des Bleues pour affronter la Pologne et l'Irlande

Gardiennes : Peyraud-Magnin, Picaud-Inconnu, Chavas

Défenseuses : Bacha, Bogaert, Lakrar, De Almeida, N'Dongala, Samoura, Sangaré, Sombath

Milieux : M. Mendy, Swierot, Karchaoui, Geyoro, Baltimore, Jean-François, Le Moguedec

Attaquantes : Calba, Katoto, D. Cascarino, Malard, Mateo, Gago, Becho, Rouquet

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