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Qualifications pour le Mondial 2027 : la réunionnaise Melvin Malard sélectionnée en Équipe de France

  • Publié le 29 mai 2026 à 10:21
  • Actualisé le 29 mai 2026 à 10:28
Melvine Malard, autrice d'un doublé pour les Bleues face à l'Irlande, le 3 mars 2026 à Dublin
Melvin Malard

Ce jeudi 29 mai 2026, le sélectionneur Laurent Bonadei a dévoilé sa liste pour les deux prochains matches des Bleues en Pologne puis à Grenoble contre la République d'Irlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027, au Brésil. Parmi les footballeuses sélectionnées, la Réunionnais Melvine Malard.

Les Bleues affronteront la Pologne le vendredi 5 juin et l’Irlande le mardi 9 juin.

La liste des Bleues pour affronter la Pologne et l'Irlande

Gardiennes : Peyraud-Magnin, Picaud-Inconnu, Chavas
Défenseuses : Bacha, Bogaert, Lakrar, De Almeida, N'Dongala, Samoura, Sangaré, Sombath
Milieux : M. Mendy, Swierot, Karchaoui, Geyoro, Baltimore, Jean-François, Le Moguedec
Attaquantes : Calba, Katoto, D. Cascarino, Malard, Mateo, Gago, Becho, Rouquet

Lire aussi - Mondial-2027 : secouées, les Bleues renversent l'Irlande grâce à Melvine Malard

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Football, Sport, Mondial 2027

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