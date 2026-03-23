Natation : 7 records régionaux et 19 qualifiés aux championnats France, La Réunion frappe fort

Sept records régionaux battus et 19 nageurs qualifiés pour les Championnats de France. Les championnats de La Réunion de natation d'été 2026 qui ont eu lieu les samedi 21 et dimanche 22 mars 2026 à la piscine du Chaudron à Saint-Denis, ont confirmé "le haut niveau de la natation réunionnaise" indique la ligue de natation de La Réunion ce lundi.

La compétition a réuni près de 200 nageurs issus d’une quinzaine de clubs de l’île, incluant le comité handisport et le sport adapté. Rendez-vous incontournable du calendrier régional, elle constituait une étape qualificative pour les championnats de France U18, Élites et Open.

- 7 records régionaux et 19 qualifiés aux aux championnats France -

"Ces Championnats d’été de La Réunion se sont terminés sur un très bon week-end. Beaucoup d’engagement, une belle ambiance et une organisation réussie", se félicite Étienne Vergnault, conseiller technique de la Ligue de Natation de La Réunion.

Sur le plan sportif, les nageurs se distinguent avec sept meilleures performances régionales.

"Merci aux nageurs, aux entraîneurs, aux officiels, aux bénévoles, ainsi qu’à la structure d’accueil, le NSDR", dit-il.

- Des performances de haut niveau -

La sélection réunionnaise va désormais être finalisée en vue des Championnats de l’Île Maurice, du 16 au 19 avril 2026. À noter également que 19 nageuses et nageurs sont désormais qualifiés pour les Championnats de France U18, du 25 au 30 mai à Chalon-sur-Saône.

Voici les résultats :

Records régionaux battus :



● 50 m dos Messieurs (17-18 ans & Toutes catégories) : 26.73Gabriel Maël – Livyatan Aquatic Club Réunion● 50 m dos Dames : 32.11Anna Tsia-King-Fung – Natation Saint-Denis Réunion● 50 m brasse Dames : 34.28Anna Tsia-King-Fung – Natation Saint-Denis Réunion● 100 m papillon Dames : 1:05.71Anna Tsia-King-Fung – Natation Saint-Denis Réunion● 200 m 4 nages Dames : 2:25.89Anna Tsia-King-Fung – Natation Saint-Denis Réunion

Nageurs les plus titrés :

● Dames U13 : Zoey Lucie Vidot (La Jeanne Natation Port) – 6 titres

● Dames toutes catégories : Anna Tsia-King-Fung (NSDR) – 6 titres

● Messieurs U13 : Maylan Mander-Abelard (La Jeanne Natation Port) – 3 titres

● Messieurs toutes catégories : Thomas Naboudet (Club des Nageurs Tamponnais) – 3 titres

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