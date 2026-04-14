Rallye Aïcha des Gazelles : victoire de La Réunion grâce à la performance de Betty et Célia

Après huit jours d’une aventure intense au cœur du désert marocain, Betty Kraft et Célia Mascart, infirmière libérale à La Réunion, viennent de remporter la 35ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc dans la catégorie Quads SSV. C'est la troisième année de suite que les deux femmes s'offrent le titre (Photos : Betty et Célia)

Pendant toute la durée du rallye, Célia et Betty - vétérinaire équine en Gironde - ont enchaîné les kilomètres dans des conditions exigeantes : navigation au cap, vérifications permanentes des trajectoires, gestion des obstacles, ensablements, fatigue, chaleur… Une succession d’efforts où chaque décision compte. Rouler, s’arrêter, analyser, corriger, repartir. Encore et encore.

Elles ont traversé des terrains aussi variés que redoutables : oueds sableux, plateaux caillouteux, zones sans repères, dunes et végétation dense. Chaque étape a apporté son lot de défis, exigeant concentration, adaptation et rigueur.

Mais au-delà de la performance sportive, c’est aussi une aventure humaine intense. Des moments de doute, de tension parfois, mais aussi de solidarité, de confiance et de complicité. Se soutenir, se dépasser, se retrouver. Et toujours avancer ensemble.

Leur régularité et leur maîtrise leur ont permis de s’imposer tout au long du rallye, avec notamment plusieurs victoires d’étapes et une gestion stratégique des moments clés, en particulier lors des étapes marathon.

- Troisième victoire sur le rallye Aïcha des Gazelles pour le duo -

Cette victoire revêt une dimension particulière pour Betty, qui signait ici sa 20ème participation et sa 19ème victoire dans cette catégorie. Pour Célia Mascart, infirmière dans l'ouest de l'île, c’est un sans-faute avec trois participations et trois victoires.

Un duo qui fonctionne à merveille, alliant bienveillance, complémentarité et exigence. Une équipe soudée, animée par un véritable esprit de compétition, mais aussi par l’envie de donner le meilleur d’elles-mêmes chaque jour pour tous ceux qui les soutiennent : sponsors, partenaires, participants à la tombola, amis et proches.

- Le Rallye Aïcha des Gazelles -

Le rallye Aïcha des Gazelles est une course unique dans le désert marocain. Un rallye exclusivement réservé aux équipages féminins et regroupant tout type de véhicules : 4x4, quads, SSV…

Un rallye où la vitesse n'est pas en jeu mais plutôt l'orientation.

Une course sous des chaleurs étouffantes où "l'esprit de compétition est là, d'autant qu'il y a de grosses difficultés à gérer le fait que l'on est dans le désert avec une carte, une boussole".

Une mission médicale menée par l'association "Coeur de Gazelles" accompagne également l’événement pour apporter des soins gratuits dans les zones reculées traversées du désert marocain.

Depuis 2005, plus de 88.000 personnes ont été soignées par la caravane médicale.

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