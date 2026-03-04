Rugby à La Réunion : stage et championnat, un week-end sous le signe du sport

La ligue de rugby de La Réunion organise un week-end sportif du 7 au 8 mars 2026. Un programme attend les petits et grands avec un stage mix, des championnats sur plusieurs secteurs de l'île, un tournoi amical pour les femmes seniors. Nous publions, ci-dessous, la programmation de la ligue de rugby de La Réunion, qui a connu quelques modifications. (Photo : www.imazpress.com)

Vous trouverez ci-dessous les évènements du rugby péi pour ce week-end :

Stage de l'académie du Stade Toulousain : stage mix, pour les enfants nés entre 2012 et 2017 (jusqu'à 2011 pour les filles)

- du 02/03/2026 au 04/03/2026 de 9h à 17h au stade Paul Julius Bénard à Saint-Paul

- du 06/03/2026 au 08/03/2026 de 9h à 17h au stade Abbe Dattas à Saint-Denis

Championnat M-16 : Journée 12

- L'Étang-Salé RC affrontera le RC Portois au stade Delgard à 16h00

- Le SC Chaudron affrontera le XV Dionysien au stade du Chaudron à 16h00

- Le RC St Pierre affrontera le RC Tampon au stade Casabona à 15h00

Le Leu RC sera exempt

Championnat M-19 : Journée 8

- Le RC St Pierre affrontera le RC Tampon au stade Casabona à 17h00

- Le Leu RC affrontera l'entente SC Chaudron/RC Portois au stade Portail à 17h00

- Le RC St Gilles affrontera le XV Dionysien au stade de la Saline à 17h00

- Le RC St Paul affrontera l'Étang-Salé RC au stade Sabiani à 17h00

Championnat séniors masculin : Journée 12

- Le RC St Paul affrontera le RC St Gilles au stade Sabiani à 19h00

- Le SC Chaudron affrontera le XV Dionysien au stade du Chaudron à 19h00

- Le RC St Pierre affrontera le RC Tampon au stade Casabona à 19h00

- L'Étang-Salé RC affrontera le RC Portois au stade Delgard à 19h00

Match amical séniors masculins :

Le match amical du Le Leu RC contre le RC Combani (Mayotte) au stade Portail à 19h00 est annulé.

Tournoi amical sénior féminin :

- Stade Portail à partir de 15h00

- Clubs participants : Leu RC - ESRC - RC St Paul - SC Chaudron - RC Combani (Mayotte)

Rugby Loisirs : Journée 4

-Stade Lucien Simone à partir de 13h00 : tous les loisirs de l'île.

Journée "Rugby pour elles" aux stades de la Saline de 10h00 à 12h00

Présélections :

- F-18 au stade Delgard à 14h00

