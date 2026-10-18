Tennis : l'équipe de Champ Fleuri sacrée champion de La Réunion chez les plus de 55 ans

François Lavenant, Thierry Simon, Guillaume Besse et Noor-Olivier Bassand du club Tennis et Padel de Champ Fleuri (TDCF) ont décroché le titre de champions de La Réunion en première division du championnat régional des plus de 55 ans. La compétition a eu lieu ce samedi 17 octobre et ce dimanche 18 octobre 2026. elle était organisée par la Ligue Réunion-Mayotte de tennis. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo D.R.)

Leur secret ? "De la maîtrise, de l’expérience et une solide cohésion", se réjouit Lhoucen El Bouknifi, président du TDCF.

"Aussi bien en simples qu’en doubles, nos champions n’ont laissé aucune rencontre leur échapper. Ils onr fait preuve d’une remarquable régularité et d’un bel esprit collectif pour se hisser jusqu’en finale. C’est une performance qui témoigne de leur engagement, de leur complémentarité et de leur passion intacte pour le tennis" ajoute-t-il.

Honneur à ces sportifs qui, malgré la cinquantaine passée, continuent de défendre les couleurs de leur club avec détermination, enthousiasme et combativité.

Ce titre vient récompenser l’investissement de ces quatre compétiteurs et offre une belle satisfaction au Tennis et Padel de Champ Fleuri. Une victoire qui rappelle que l’expérience reste un atout sur les courts et que le plaisir de la compétition n’a pas d’âge.