Tour Voile 2026 : l’équipage La Réunion aux portes du podium

L'équipage La Réunion conclut le Tour Voile 2026 à la 4ème place du classement général, après avoir jusqu’à la dernière manche entretenu le suspense dans la lutte pour le podium. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Tour Voile - Jean Marie Liot)

La dernière journée du Tour Voile 2026 a tenu toutes ses promesses.

Avec seulement un demi-point de la 3 ème place, au départ de la dernière journée de courses en rade de Lorient, l’équipage La Réunion savait que tout restait possible.

Deux parcours construits et un parcours côtier devaient départager deux équipages dans la course à la troisième place du classement général au cours de la journée de dimanche 12 juillet.

Dans des conditions soutenues, avec un vent de nord-est établi entre 12 et 16 nœuds, le scénario est resté indécis jusqu'aux derniers milles.

"Déjà, les conditions étaient vraiment superbes. Super beau, on a eu du vent, donc ça, c'est quand même incroyable", raconte Noé Delpech.

La première manche tourne à l'avantage des Normands.

"On fait une manche moyenne sans être spécialement mauvaise, mais le bateau PAPREC by Normandy Inshore Program réalise une très bonne course. Eux terminent deuxième, nous cinquième" relate Noé Delpech.

La Réunion réagit immédiatement en remportant la manche suivante. Noé Delpech : "Là, le jeu n'était pas encore fixé. C'était vraiment kif-kif. Et ça s'est joué sur la dernière manche. Ce sont quand même des scénarios assez incroyables. C'est pour ça qu'on est là. C'était vraiment à celui qui finissait devant l'autre".

- Une dernière bataille jusqu'au bout -

Le parcours côtier final devient alors l’arbitre de cette lutte pour le podium.

Dès les premières minutes de course, l'équipage La Réunion se positionne très près sur la ligne de départ. "On s'est approchés très près de la ligne, à la limite de l'OCS. Finalement, on arrive à bien partir" raconte Noé Delpech.

Le choix de voile effectué immédiatement après le départ s'avère également payant. "On fait un changement de voile assez vite. On part sous gennaker, puis on passe sous spinnaker très rapidement. Ça nous a bien aidé" continue Noé Delpech.

Grâce à ce début de course maîtrisé, le bateau "La Réunion" se positionne rapidement aux avant-postes.

Noé Delpech : "On se retrouve deuxième ou troisième, juste devant le bateau PAPREC by Normandy Inshore Program qui est derrière nous à la première bouée".

La bataille reste toutefois extrêmement serrée. À la marque suivante, le classement demeure compact et la moindre erreur peut coûter cher. "À la deuxième bouée, c'était compliqué. Ça revenait par derrière, ce n'était pas facile. On fait deux petits empannages, l’équipage Suisse passe tout le monde et prend la tête. Nous, on se retrouve de nouveau troisièmes, juste devant PAPREC by Normandy Inshore Program."

Lorsque débute le long bord de près, la tension monte encore d'un cran. "C'est là que ça a commencé un peu à dérailler. On a loupé plein de petits trucs. Les petits coups à droite, les virements étaient un peu moins bien, on a eu quelques petites pertes à chaque manœuvre."

Comme souvent sur ce Tour Voile, la réussite se joue parfois sur une succession de détails : "On a aussi eu un peu de malchance avec un concurrent qui nous renvoie vers la gauche alors qu'on était déjà décalés. À ce moment-là, on perd beaucoup de terrain".

Puis vient l'une des décisions clés de cette dernière journée. Une ouverture tactique apparaît entre l'île de Groix et la côte : Noé Delpech : "On avait une opportunité pour traverser. On a hésité un peu avec Aurélien. Finalement, on a choisi de passer juste derrière eux et de repartir un peu à droite. Avec le recul, c'était le coup de trop'.

L'option ne produit pas l'effet espéré : Noé Delpech : "Il y avait moins l'effet de pointe de l'île. On a même eu un peu de tampon avec moins de vent dessous et ça a vraiment été le début de la fin".

À partir de là, l'équipage La Réunion ne parvient plus à inverser la tendance malgré tous ses efforts.

Noé Delpech : "Ensuite, PAPREC by Normandy Inshore Program ne nous a pas lâchés. On n'a plus eu d'opportunité pour revenir."

- Une progression construite étape après étape -

Si le podium échappe finalement à l’équipage La Réunion, cette quatrième place récompense une progression constante dès la deuxième partie du Tour Voile.

Les premiers jours avaient laissé un sentiment mitigé. L'équipage La Réunion peinait parfois à concrétiser son potentiel malgré des prestations souvent prometteuses.

Régulièrement présent aux avant-postes, il lui manquait encore la régularité nécessaire pour transformer ses ambitions en résultats.

Le tournant intervient à Saint-Brieuc où l’équipage La Réunion remporte le Grand Prix Saint-Brieuc Armor Agglomération. Cette première victoire marque un véritable changement de dynamique.

Quelques jours plus tard, l'équipage La Réunion confirme son potentiel en remportant l'offshore entre Plérin et Camaret-sur-Mer, une étape particulièrement tactique disputée dans des conditions complexes de petits airs et de courants.

À Camaret-sur-Mer, l’Equipage La Réunion enchaîne avec une deuxième place au Grand Prix, avant de signer une nouvelle performance majeure lors de l'offshore Camaret-sur-Mer – Larmor-Plage, le bateau « La Réunion » décroche une superbe deuxième place au terme de 168 milles de navigation et près de trente heures de course.

Cette dynamique se poursuit jusqu'à Lorient où le bateau “La Réunion” réalise encore une excellente avant-dernière journée avec deux deuxièmes places et une troisième place, revenant alors à seulement un demi-point du podium provisoire.

- Une aventure collective -

Au-delà des résultats, cette édition 2026 aura également été marquée par une forte cohésion au sein de l'ensemble des équipages qui se sont succédé sous les couleurs de La Réunion et les objectifs d’apprentissage pleinement remplis pour les équipiers les moins chevronnés : Eve Durbant, Léo Jean Albert, Flavie Foucher, Emilie Bouchet.

Noé Delpech retient avant tout cette dimension humaine : "C'était quand même une super aventure. Je suis vraiment content d'être venu et d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice".

Le navigateur souligne également la qualité du travail collectif réalisé tout au long de la semaine. "Avec l'équipage La Réunion , ça s'est super bien passé. Avec les filles, c'était top. Elles ont beaucoup progressé. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'erreurs."

Malgré la déception légitime de manquer le podium de peu, le regard porté sur le chemin parcouru reste positif : "C'est sûr que c'est compliqué de perdre cette troisième place dans la dernière manche. Mais quand on regarde où on était il y a une semaine, revenir quasiment à égalité avec le podium, c'était encore inespéré."

Une analyse qui résume finalement assez bien le Tour Voile 2026 de l’équipage La Réunion : un équipage qui progresse, qui sait rebondir lorsque les résultats tardent à venir, et qui quitte le Tour Voile 2026 avec une quatrième place au classement général.